https://sputniknews.com.tr/20221011/cig-sut-tavsiye-fiyati-belli-oldu-1062184844.html
Çiğ süt tavsiye fiyatı belli oldu
Çiğ süt tavsiye fiyatı belli oldu
Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatını üreticinin eline 8.5 lira geçecek şekilde belirledi. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T13:42+0300
2022-10-11T13:42+0300
2022-10-11T13:51+0300
ekonomi
ulusal süt konseyi (usk)
tavsiye
fiyat
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Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 14 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 8.5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.USK'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, "14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, yüzde 3.6 yağ ve yüzde 3.2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8.5 lira geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Duyuruda, üretici tarafından karşılandığı takdirde, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği de kaydedildi.
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ulusal süt konseyi (usk), tavsiye, fiyat
ulusal süt konseyi (usk), tavsiye, fiyat
Çiğ süt tavsiye fiyatı belli oldu
13:42 11.10.2022 (güncellendi: 13:51 11.10.2022) Abone ol
Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatını üreticinin eline 8.5 lira geçecek şekilde belirledi.
Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 14 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 8.5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.
USK'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, "14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, yüzde 3.6 yağ ve yüzde 3.2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8.5 lira geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Duyuruda, üretici tarafından karşılandığı takdirde, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği de kaydedildi.