https://sputniknews.com.tr/20221011/calisma-bakani-bilgin-asgari-ucreti-komisyon-belirler-1062179618.html
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Asgari ücreti komisyon belirler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Asgari ücreti komisyon belirler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ocak ayında yapılacak olan asgari ücret artışına ilişkin ortaya atılan rakamlarla ilgili konuştu. Bakan Bilgin... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T11:59+0300
2022-10-11T11:59+0300
2022-10-11T12:01+0300
türkiye
vedat bilgin
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
asgari geçim
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yapılacak artışla ilgili ortaya atılan tutarlarla ilgili, "Asgari ücret üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Enflasyon oranını değerlendirerek asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek. Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak, kimden çıkıyor bu rakamlar?" dedi.‘Kimden çıkıyor bu rakamlar?’Bakan Bilgin, kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bilgin, asgari ücret üzerinde yapılacak zam oranları hakkında çıkan yorumlara ilişkin, "Asgari ücret üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari ücret tespit komisyonu var. Enflasyon oranını değerlendirerek asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek. Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak, kimden çıkıyor bu rakamlar" diye konuştu.‘Gerçeği yansıtmıyor’Asgari ücret için yasal sürece dikkat çeken Bilgin, "Ekim, kasım, aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221011/kurtulmus-bu-yil-sonu-itibariyla-herkesin-mutlu-olacagi-bir-asgari-ucret-duzenlemesi-olacak-1062169488.html
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Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari geçim
vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari geçim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Asgari ücreti komisyon belirler
11:59 11.10.2022 (güncellendi: 12:01 11.10.2022) Abone ol
Özel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ocak ayında yapılacak olan asgari ücret artışına ilişkin ortaya atılan rakamlarla ilgili konuştu. Bakan Bilgin “Zam oranını komisyon belirleyecek, şimdi ortaya atılan rakamlar gerçeği yansıtmıyor” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yapılacak artışla ilgili ortaya atılan tutarlarla ilgili, "Asgari ücret üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Enflasyon oranını değerlendirerek asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek. Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak, kimden çıkıyor bu rakamlar?" dedi.
‘Kimden çıkıyor bu rakamlar?’
Bakan Bilgin, kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bilgin, asgari ücret üzerinde yapılacak zam oranları hakkında çıkan yorumlara ilişkin, "Asgari ücret üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari ücret tespit komisyonu var. Enflasyon oranını değerlendirerek asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek. Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak, kimden çıkıyor bu rakamlar" diye konuştu.
‘Gerçeği yansıtmıyor’
Asgari ücret için yasal sürece dikkat çeken Bilgin, "Ekim, kasım, aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz" ifadelerini kullandı.