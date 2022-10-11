https://sputniknews.com.tr/20221011/calisma-bakani-bilgin-asgari-ucreti-komisyon-belirler-1062179618.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Asgari ücreti komisyon belirler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Asgari ücreti komisyon belirler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ocak ayında yapılacak olan asgari ücret artışına ilişkin ortaya atılan rakamlarla ilgili konuştu. Bakan Bilgin... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T11:59+0300

2022-10-11T11:59+0300

2022-10-11T12:01+0300

türkiye

vedat bilgin

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

asgari geçim

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yapılacak artışla ilgili ortaya atılan tutarlarla ilgili, "Asgari ücret üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Enflasyon oranını değerlendirerek asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek. Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak, kimden çıkıyor bu rakamlar?" dedi.‘Kimden çıkıyor bu rakamlar?’Bakan Bilgin, kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bilgin, asgari ücret üzerinde yapılacak zam oranları hakkında çıkan yorumlara ilişkin, "Asgari ücret üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari ücret tespit komisyonu var. Enflasyon oranını değerlendirerek asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek. Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak, kimden çıkıyor bu rakamlar" diye konuştu.‘Gerçeği yansıtmıyor’Asgari ücret için yasal sürece dikkat çeken Bilgin, "Ekim, kasım, aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz" ifadelerini kullandı.

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vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari geçim