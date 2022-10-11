https://sputniknews.com.tr/20221011/basin-sosyal-medya-ve-internet-haberciligine-iliskin-teklifte-bir-madde-daha-kabul-edildi-1062204301.html

Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin teklifte bir madde daha kabul edildi

Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin teklifte bir madde daha kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T21:13+0300

2022-10-11T21:13+0300

2022-10-11T21:22+0300

türkiye

dezenflasyon

tbmm

basın kartı

sosyal medya

haber

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TBMM Genel Kurulu'da, teklifin 15. maddesinden itibaren başlayan görüşmelerde, müzakerelerin ardından bir madde daha kabul edildi.Kabul edilen maddeye göre, basın kartı sahibinin, kanunda belirtilen niteliklere sahip olmadığının veya bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması halinde basın kartı İletişim Başkanlığı'nca iptal edilecek.Basın kartı sahibinin, basın ahlak esaslarına aykırı davranışlarda bulunması halinde Basın Kartı Komisyonu kararıyla basın kartı iptal edilecek.GörüşmelerdenHDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, görüşülen kanun teklifini 'anti demokratik' olduğunu iddia ederek, "Kimin gazeteci olup olmadığına, kimin basın kartının iptal edilip edilmeyeceğine siz karar vereceksiniz" dedi.Tiryaki, gelişmiş ülkelerde buna gazetecilik meslek örgütlerinin karar verdiğini söyledi.İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, bu kanun teklifinin dezenformasyon ve yalan haberi engelleyeceğinin söylendiğini belirterek, "Size kim inanır? Siz, eleştirilmek istemiyorsunuz, milletin gerçekleri öğrenmesini istemiyorsunuz. Buna da yasal bir kılıf uydurmak istiyorsunuz. İşte getirdiğiniz kanun teklifi bu. Bunun adı; basın kanunu değil, sansür kanunudur" değerlendirmesinde bulundu.CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ise teklifle düşünce ve ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılmak istendiğini savunarak, kanun teklifinin tekrar gözden geçirilerek, 'anayasaya aykırı' olduğunu iddia ettiği hükümlerinin geri çekilmesini istedi.

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