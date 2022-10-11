https://sputniknews.com.tr/20221011/bakanliktan-vergi-kacagi-takibi-binlerce-ev-sahibi-ve-emlakci-tespit-edildi-1062174183.html
Bakanlıktan vergi kaçağı takibi: Binlerce ev sahibi ve emlakçı tespit edildi
Bakanlıktan vergi kaçağı takibi: Binlerce ev sahibi ve emlakçı tespit edildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 200 bin mükellef nezdinde yaptığı incelemeler sonucu, geçen yıl itibarıyla 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç bildirmediği... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T09:55+0300
2022-10-11T09:55+0300
2022-10-11T09:55+0300
ekonomi
türkiye
vergi
hazine ve maliye bakanlığı
emlakçı
konut
vergi borcu
vergi dolandırıcılığı
vergi kaçırma
emlak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053465181_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e2e13c6b1e0baf1b60eac83f7804b600.jpg
Hazine ve Maliye Bakanlığı gayrimenkul sektöründeki vergi kayıp kaçağını önleme çalışmalarını genişletti.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü'nce, gayrimenkul sektöründe kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik bir analiz gerçekleştirildi. Bu kapsamda RADAR Sistemi aracılığıyla 2021 yılı itibarıyla kira gelirlerini beyan etmeyen veya eksik/hatalı bildiren yaklaşık 200 bin mükellef mercek altına alındı.Analiz kapsamında, 2021 yılında 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç beyan etmediği veya eksik beyanda bulunduğu tespit edildi. Riskli değerlendirilen mükellefler özelinde de Gelir İdaresi Başkanlığı'nca saha denetimlerine başlandı.5 bin 589 emlakçı RADAR'atakıldıGayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve ülke çapında gayrimenkul satış veya kiralama ilanı veren emlakçılara yönelik de risk analiz çalışmalarına devam ediliyor.Emlak piyasasında spekülasyon yaratan, emlak satışından veya kiralamasından elde ettiği gelirini beyan dışı bırakan ve vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemiş olanlar da RADAR ile tespit edildi.RADAR Sistemi üzerinden ve ilan sitelerinden yapılan analiz çalışmasında, vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen 5 bin 589 emlakçı analize tabi tutuldu.İlk etapta bu mükelleflerin 683’ü riskli olarak değerlendirilirken Vergi Denetim Kurulunca incelemelere başlandı.Risk Analizi Genel Müdürlüğü'nce gayrimenkul sektöründeki vergi kayıp kaçağını önlemeye yönelik olarak riskli mükelleflerin tespitine ilişkin çalışmaların devam edeceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221006/turk-is-ve-tiskten-gelir-vergisinde-duzenleme-icin-cumhurbaskani-erdogana-mektup-1062015422.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053465181_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a9997c33ef2f20165d547c1b0d902c74.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, vergi, hazine ve maliye bakanlığı, emlakçı, konut, vergi borcu, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma, emlak
türkiye, vergi, hazine ve maliye bakanlığı, emlakçı, konut, vergi borcu, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma, emlak
Bakanlıktan vergi kaçağı takibi: Binlerce ev sahibi ve emlakçı tespit edildi
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 200 bin mükellef nezdinde yaptığı incelemeler sonucu, geçen yıl itibarıyla 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç bildirmediği veya eksik beyanda bulunduğu belirlendi. Ayrıca vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen 5 bin 589 emlakçı tespit edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı gayrimenkul sektöründeki vergi kayıp kaçağını önleme çalışmalarını genişletti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü'nce, gayrimenkul sektöründe kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik bir analiz gerçekleştirildi. Bu kapsamda RADAR Sistemi aracılığıyla 2021 yılı itibarıyla kira gelirlerini beyan etmeyen veya eksik/hatalı bildiren yaklaşık 200 bin mükellef mercek altına alındı.
Analiz kapsamında, 2021 yılında 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç beyan etmediği veya eksik beyanda bulunduğu tespit edildi. Riskli değerlendirilen mükellefler özelinde de Gelir İdaresi Başkanlığı'nca saha denetimlerine başlandı.
5 bin 589 emlakçı RADAR'atakıldı
Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve ülke çapında gayrimenkul satış veya kiralama ilanı veren emlakçılara yönelik de risk analiz çalışmalarına devam ediliyor.
Emlak piyasasında spekülasyon yaratan, emlak satışından veya kiralamasından elde ettiği gelirini beyan dışı bırakan ve vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemiş olanlar da RADAR ile tespit edildi.
RADAR Sistemi üzerinden ve ilan sitelerinden yapılan analiz çalışmasında, vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen 5 bin 589 emlakçı analize tabi tutuldu.
İlk etapta bu mükelleflerin 683’ü riskli olarak değerlendirilirken Vergi Denetim Kurulunca incelemelere başlandı.
Risk Analizi Genel Müdürlüğü'nce gayrimenkul sektöründeki vergi kayıp kaçağını önlemeye yönelik olarak riskli mükelleflerin tespitine ilişkin çalışmaların devam edeceği belirtildi.