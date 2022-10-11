https://sputniknews.com.tr/20221011/bakan-soylu-bir-orgut-baglantisi-tespit-edilmesi-1062174863.html

Bakan Soylu, Kadıköy'deki patlamaya ilişkin konuştu: 'Bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi'

Bakan Soylu, Kadıköy'deki patlamaya ilişkin konuştu: 'Bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi'

İçişleri Bakanı Soylu, Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin konuştu. Soylu, "Bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi" dedi. 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T10:19+0300

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türkiye

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

kadıköy

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İçişleri Bakanı Soylu, Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.Bakan Soylu, "Evde toz halde havai fişek malzemesi bulundu, bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi" dedi.Soylu ayrıca, "1980 öncesi aşırı sol örgütlerle irtibatının olduğu ama ondan sonra rastlanmadığı, elektriğe çok meraklı bir kişiden bahsediyoruz" ifadelerini de kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221010/kadikoydeki-binada-yasanan-patlamanin-siddeti-gun-aydinlaninca-ortaya-cikti-1062136855.html

türkiye

kadıköy

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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, kadıköy