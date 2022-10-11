https://sputniknews.com.tr/20221011/bakan-soylu-bir-orgut-baglantisi-tespit-edilmesi-1062174863.html
Bakan Soylu, Kadıköy'deki patlamaya ilişkin konuştu: 'Bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi'
Bakan Soylu, Kadıköy'deki patlamaya ilişkin konuştu: 'Bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi'
İçişleri Bakanı Soylu, Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin konuştu. Soylu, "Bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi" dedi. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T10:19+0300
2022-10-11T10:19+0300
2022-10-11T10:41+0300
türkiye
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
kadıköy
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İçişleri Bakanı Soylu, Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.Bakan Soylu, "Evde toz halde havai fişek malzemesi bulundu, bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi" dedi.Soylu ayrıca, "1980 öncesi aşırı sol örgütlerle irtibatının olduğu ama ondan sonra rastlanmadığı, elektriğe çok meraklı bir kişiden bahsediyoruz" ifadelerini de kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221010/kadikoydeki-binada-yasanan-patlamanin-siddeti-gun-aydinlaninca-ortaya-cikti-1062136855.html
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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, kadıköy
süleyman soylu, içişleri bakanlığı, kadıköy
Bakan Soylu, Kadıköy'deki patlamaya ilişkin konuştu: 'Bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi'
10:19 11.10.2022 (güncellendi: 10:41 11.10.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu, Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin konuştu. Soylu, "Bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Soylu, "Evde toz halde havai fişek malzemesi bulundu, bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi" dedi.
Soylu ayrıca, "1980 öncesi aşırı sol örgütlerle irtibatının olduğu ama ondan sonra rastlanmadığı, elektriğe çok meraklı bir kişiden bahsediyoruz" ifadelerini de kullandı.