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Bakan Soylu, Kadıköy'deki patlamaya ilişkin konuştu: 'Bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi'
Bakan Soylu, Kadıköy'deki patlamaya ilişkin konuştu: 'Bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi'
İçişleri Bakanı Soylu, Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin konuştu. Soylu, "Bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi" dedi. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T10:19+0300
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türkiye
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
kadıköy
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İçişleri Bakanı Soylu, Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.Bakan Soylu, "Evde toz halde havai fişek malzemesi bulundu, bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi" dedi.Soylu ayrıca, "1980 öncesi aşırı sol örgütlerle irtibatının olduğu ama ondan sonra rastlanmadığı, elektriğe çok meraklı bir kişiden bahsediyoruz" ifadelerini de kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221010/kadikoydeki-binada-yasanan-patlamanin-siddeti-gun-aydinlaninca-ortaya-cikti-1062136855.html
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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, kadıköy
süleyman soylu, içişleri bakanlığı, kadıköy

Bakan Soylu, Kadıköy'deki patlamaya ilişkin konuştu: 'Bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi'

10:19 11.10.2022 (güncellendi: 10:41 11.10.2022)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Soylu, Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin konuştu. Soylu, "Bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Soylu, "Evde toz halde havai fişek malzemesi bulundu, bir örgüt bağlantısı tespit edilmedi" dedi.
Soylu ayrıca, "1980 öncesi aşırı sol örgütlerle irtibatının olduğu ama ondan sonra rastlanmadığı, elektriğe çok meraklı bir kişiden bahsediyoruz" ifadelerini de kullandı.
Kadıköy’de 3 katlı binanın 2. katında patlama meydana gelmiş, patlama sonrasında alevlere teslim olan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
TÜRKİYE
Kadıköy’deki binada yaşanan patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı
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