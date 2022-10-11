https://sputniknews.com.tr/20221011/bakan-kurum-arsa-tapulari-aralik-ayindan-itibaren-teslim-edilecek-1062182908.html
Bakan Kurum: Arsa tapuları aralık ayından itibaren teslim edilecek
Bakan Kurum: Arsa tapuları aralık ayından itibaren teslim edilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 milyon konut arsası ve 10 bin işyeri için başvurulara büyük ilgi olduğunu belirtip, "Aralık ayı... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T13:03+0300
2022-10-11T13:03+0300
2022-10-11T13:24+0300
türkiye
murat kurum
çevre ve şehircilik bakanlığı
konut
arsa
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin işyeri için başvuru detaylarını sosyal medya hesabından video mesaj olarak paylaştı.Video mesajına, “85 milyon vatandaşımız için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullanarak başlayan Bakan Kurum, şöyle devam etti:Bakan Murat Kurum, 1 milyon konut amaçlı arsanın dağılımını illere ve ilçelere göre yaptıklarını belirterek, “81 ilimizde arsaların yüzde 40’ını şehir merkezlerinde, yüzde 60’ını ilçelerde olacak şekilde belirledik. Milletimizin istifadesine sunacağımız toplam 1 milyon konut amaçlı arsamızın bazı illerdeki dağılımını da paylaşmak isterim. 50 bin İstanbul’da, 100 bin Ankara’da, 25 bin İzmir’de, 45 bin Gaziantep’te, 55 bin Konya’da, 25 bin Kayseri’de, 30 bin Diyarbakır’da, 28 bin Eskişehir’de, 26 bin 700 Van’da, 23 bin Antalya’da olmak üzere 81 ilimizde; 1 milyon konut amaçlı arsamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” şeklinde konuştu.Bakan Kurum, vatandaşların arzuladıkları yuvalarını faizsiz bir şekilde, sabit ve uygun ödeme koşullarıyla; altyapısı tamamlanmış, imar planı hazırlanmış arsalarda inşa edebileceklerini ifade etti.Gerekli teknik ve hukuki destekleri Bakanlık ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) olarak istisnasız her vatandaşa sunulacağını söyleyen Bakan Kurum, “Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih ederek ev sahibi olabilir” dedi.
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murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, konut, arsa
murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, konut, arsa
Bakan Kurum: Arsa tapuları aralık ayından itibaren teslim edilecek
13:03 11.10.2022 (güncellendi: 13:24 11.10.2022) Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 milyon konut arsası ve 10 bin işyeri için başvurulara büyük ilgi olduğunu belirtip, "Aralık ayı itibariyle planları onaylanan illerde ve ilçelerdeki arsaların tapularını vatandaşlarımıza inşallah teslim edeceğiz" diye konuştu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin işyeri için başvuru detaylarını sosyal medya hesabından video mesaj olarak paylaştı.
Video mesajına, “85 milyon vatandaşımız için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullanarak başlayan Bakan Kurum, şöyle devam etti:
“Milletimiz tarafından büyük bir teveccüh ve ilgiye mazhar olan 250 bin sosyal konut kampanyamızın ardından şimdi de arsa kampanyamız ile ilgili müjdeyi, kabine toplantısının ardından, Sayın Cumhurbaşkanımız milletin evinden paylaştılar. Hamdolsun; şu ana dek E-devlet üzerinden 7.2 milyon vatandaşımız sosyal konuta başvurdu. Gerekli evrakı beyan eden 4.5 milyon vatandaşımızın da başvuru süreçlerini tamamladık. Konut amaçlı arsalarımıza da üzerinden henüz 24 saat bile geçmemesine rağmen milletimiz çok büyük bir teveccüh gösteriyor. Milletimiz; konut başvurularında olduğu gibi arsa başvurularında da bu projeyi sahiplendiğini, benimsediğini, devletine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güvenini bir kez daha gösterdi.”
Bakan Murat Kurum, 1 milyon konut amaçlı arsanın dağılımını illere ve ilçelere göre yaptıklarını belirterek, “81 ilimizde arsaların yüzde 40’ını şehir merkezlerinde, yüzde 60’ını ilçelerde olacak şekilde belirledik. Milletimizin istifadesine sunacağımız toplam 1 milyon konut amaçlı arsamızın bazı illerdeki dağılımını da paylaşmak isterim. 50 bin İstanbul’da, 100 bin Ankara’da, 25 bin İzmir’de, 45 bin Gaziantep’te, 55 bin Konya’da, 25 bin Kayseri’de, 30 bin Diyarbakır’da, 28 bin Eskişehir’de, 26 bin 700 Van’da, 23 bin Antalya’da olmak üzere 81 ilimizde; 1 milyon konut amaçlı arsamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” şeklinde konuştu.
Bakan Kurum, vatandaşların arzuladıkları yuvalarını faizsiz bir şekilde, sabit ve uygun ödeme koşullarıyla; altyapısı tamamlanmış, imar planı hazırlanmış arsalarda inşa edebileceklerini ifade etti.
Gerekli teknik ve hukuki destekleri Bakanlık ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) olarak istisnasız her vatandaşa sunulacağını söyleyen Bakan Kurum, “Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih ederek ev sahibi olabilir” dedi.