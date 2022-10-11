https://sputniknews.com.tr/20221011/bakan-kurum-arsa-tapulari-aralik-ayindan-itibaren-teslim-edilecek-1062182908.html

Bakan Kurum: Arsa tapuları aralık ayından itibaren teslim edilecek

Bakan Kurum: Arsa tapuları aralık ayından itibaren teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 milyon konut arsası ve 10 bin işyeri için başvurulara büyük ilgi olduğunu belirtip, "Aralık ayı... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T13:03+0300

2022-10-11T13:03+0300

2022-10-11T13:24+0300

türkiye

murat kurum

çevre ve şehircilik bakanlığı

konut

arsa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060192159_0:67:1292:794_1920x0_80_0_0_018741c806a6a5033a4978248f577356.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin işyeri için başvuru detaylarını sosyal medya hesabından video mesaj olarak paylaştı.Video mesajına, “85 milyon vatandaşımız için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullanarak başlayan Bakan Kurum, şöyle devam etti:Bakan Murat Kurum, 1 milyon konut amaçlı arsanın dağılımını illere ve ilçelere göre yaptıklarını belirterek, “81 ilimizde arsaların yüzde 40’ını şehir merkezlerinde, yüzde 60’ını ilçelerde olacak şekilde belirledik. Milletimizin istifadesine sunacağımız toplam 1 milyon konut amaçlı arsamızın bazı illerdeki dağılımını da paylaşmak isterim. 50 bin İstanbul’da, 100 bin Ankara’da, 25 bin İzmir’de, 45 bin Gaziantep’te, 55 bin Konya’da, 25 bin Kayseri’de, 30 bin Diyarbakır’da, 28 bin Eskişehir’de, 26 bin 700 Van’da, 23 bin Antalya’da olmak üzere 81 ilimizde; 1 milyon konut amaçlı arsamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” şeklinde konuştu.Bakan Kurum, vatandaşların arzuladıkları yuvalarını faizsiz bir şekilde, sabit ve uygun ödeme koşullarıyla; altyapısı tamamlanmış, imar planı hazırlanmış arsalarda inşa edebileceklerini ifade etti.Gerekli teknik ve hukuki destekleri Bakanlık ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) olarak istisnasız her vatandaşa sunulacağını söyleyen Bakan Kurum, “Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih ederek ev sahibi olabilir” dedi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, konut, arsa