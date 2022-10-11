https://sputniknews.com.tr/20221011/ak-parti-genel-baskanvekili-yildirim-bizim-tarihimizde-somurge-yok-1062170375.html
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Bizim tarihimizde sömürge yok
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Bizim tarihimizde sömürge yok
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bizim kültür olarak dünya anlayışı bakımından sömürgeci bir anlayışımız yok. Bizim tarihimizde sömürge yok. Bizim... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T02:08+0300
2022-10-11T02:08+0300
2022-10-11T02:15+0300
binali yıldırım
politika
sömürge
sömürgecilik
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Kütüphanesi'nde, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu kapsamında 'Gençlik Buluşması' programında üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, soru cevap şeklinde gerçekleşen programda, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Avrupa Birliği'ne kıyasla çok daha yeni bir teşkilat olduğunu söyledi.Türk Devletleri Teşkilatı'nın Balkanlardan başlayıp Doğu Türkistan'a kadar uzanan tarihi İpek Yolu üzerinde 45 tarihi şehrinin bulunduğunu ve 2 gözlemci, 5 asil 7 üyesi bulunan genç bir teşkilat olduğunu bildiren Yıldırım, "Geçen yıl İstanbul Zirvesi'nde teşkilatın ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi ve artık kurumsal bir kimlik kazandı" dedi.Yıldırım, öncelikli hedeflerinin ortak alfabe, tarih, coğrafya, ulaşım ve iletişim altyapısının tam entegrasyonu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:Birlik ve teşkilatın amacının uzakları yakın etmek, sınırları sembolik hale getirmek, ekonomi, kültür, tarih ve dilde entegrasyonu gerçekleştirmek olduğuna değinen Yıldırım, "Bunu yaptığımız zaman bölgenin huzurunu, güvenliğini, refahını da geliştirmiş olacağız. Bizim kültür olarak dünya anlayışı bakımından sömürgeci bir anlayışımız yok. Bizim tarihimizde sömürge yok. Bizim anlayışımızda Türk Devletleri Teşkilatının ve Türk Dünyası'nın geleceğinde mutluluk, refah, güvenlik ve kardeşlik vardır" diye konuştu.
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binali yıldırım, sömürge, sömürgecilik
binali yıldırım, sömürge, sömürgecilik
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Bizim tarihimizde sömürge yok
02:08 11.10.2022 (güncellendi: 02:15 11.10.2022) Abone ol
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bizim kültür olarak dünya anlayışı bakımından sömürgeci bir anlayışımız yok. Bizim tarihimizde sömürge yok. Bizim anlayışımızda Türk Devletleri Teşkilatının ve Türk Dünyası'nın geleceğinde mutluluk, refah, güvenlik ve kardeşlik vardır" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Kütüphanesi'nde, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu kapsamında 'Gençlik Buluşması' programında üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, soru cevap şeklinde gerçekleşen programda, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Avrupa Birliği'ne kıyasla çok daha yeni bir teşkilat olduğunu söyledi.
Türk Devletleri Teşkilatı'nın Balkanlardan başlayıp Doğu Türkistan'a kadar uzanan tarihi İpek Yolu üzerinde 45 tarihi şehrinin bulunduğunu ve 2 gözlemci, 5 asil 7 üyesi bulunan genç bir teşkilat olduğunu bildiren Yıldırım, "Geçen yıl İstanbul Zirvesi'nde teşkilatın ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi ve artık kurumsal bir kimlik kazandı" dedi.
Yıldırım, öncelikli hedeflerinin ortak alfabe, tarih, coğrafya, ulaşım ve iletişim altyapısının tam entegrasyonu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Serbest dolaşım büyük ölçüde başlamıştır. Bugün Türk Devletleri arasında gidiş gelişlerde bir iki devlet istisna olmak üzere tamamen serbesttir. Karşılıklı gidiş gelişler yapılabilmektedir ama işin daha başındayız. Yapılacak daha çok işimiz ve yolumuz var. Önceden Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev 'Biz iki devlet, bir milletiz' demişti. Bu zaten her şeyi ifade ediyor. Sınırların kardeşler arasında çok fazla bir anlamı olmadığını ifade ediyor. Şimdi artık bir millet iki devlet değil daha fazla devletiz. Kuzey Kıbrıs, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve 6 devletiz ama bir milletiz. İleride daha da artacak."
Birlik ve teşkilatın amacının uzakları yakın etmek, sınırları sembolik hale getirmek, ekonomi, kültür, tarih ve dilde entegrasyonu gerçekleştirmek olduğuna değinen Yıldırım, "Bunu yaptığımız zaman bölgenin huzurunu, güvenliğini, refahını da geliştirmiş olacağız. Bizim kültür olarak dünya anlayışı bakımından sömürgeci bir anlayışımız yok. Bizim tarihimizde sömürge yok. Bizim anlayışımızda Türk Devletleri Teşkilatının ve Türk Dünyası'nın geleceğinde mutluluk, refah, güvenlik ve kardeşlik vardır" diye konuştu.