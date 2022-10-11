https://sputniknews.com.tr/20221011/adres-kaydinda-iki-yabanci-cikan-sputnik-programcisi-serhat-ayan-ev-yapildigindan-beri-ev-esime-ait-1062200711.html
Adres kaydında iki yabancı çıkan Sputnik programcısı Serhat Ayan: Ev yapıldığından bu yana eşime ait
Adres kaydında iki yabancı çıkan Sputnik programcısı Serhat Ayan: Ev yapıldığından bu yana eşime ait
Gündemde yer alan adres kayıtlarında yabancı isimlerin çıkması konusuyla ilgili Sputnik'in programcılarından Serhat Ayan kendi başına gelen bir örneği Radyo... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T19:50+0300
2022-10-11T19:50+0300
2022-10-11T19:51+0300
akşam postasi
serhat ayan
radyo
adres kaydı
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E-Devlet kayıtlarında oturduğu hanede yabancı isimlerin kayıtlı olduğunu gören vatandaşların şikayetleri gündem olmuştu. Aynı durumu yaşayan Sputnik Türkiye programcısı Serhat Ayan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.Serhat Ayan yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:'Yanlışlıkla kayıt imkansız'
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Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
serhat ayan, radyo, adres kaydı
serhat ayan, radyo, adres kaydı
Adres kaydında iki yabancı çıkan Sputnik programcısı Serhat Ayan: Ev yapıldığından bu yana eşime ait
19:50 11.10.2022 (güncellendi: 19:51 11.10.2022) Abone ol
Gündemde yer alan adres kayıtlarında yabancı isimlerin çıkması konusuyla ilgili Sputnik'in programcılarından Serhat Ayan kendi başına gelen bir örneği Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında anlattı. Ayan, "Ev yapıldığından bu yana eşime ait. Daha önce bir başkasının oturma imkanı hiç olmadı. Kiracı hiç olmadı" dedi.
E-Devlet kayıtlarında oturduğu hanede yabancı isimlerin kayıtlı olduğunu gören vatandaşların şikayetleri gündem olmuştu. Aynı durumu yaşayan Sputnik Türkiye programcısı Serhat Ayan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.
Serhat Ayan yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
‘’3 yıl önce eşimden ayrılmıştım ve annemle birlikte yaşamaya başlamıştım. İkametgahımı annemin oturduğu eve taşımıştım. Tekrar evlenince ikametgahımı yeni evime taşıdım. Bu işlemleri yapabilmek söylediğim kadar da kolay olmadı. Hatta aman adresi kontrol edin bir yanlışlık filan olmasın diye de bu konunu çok üstünde durmuştuk. Sonrasında yaşadığımız evde tanımadığımız iki kişinin kaydının olduğu fark ettik. Evde yabancı iki isim vardı. ‘Sizin evde böyle birileri var mı’ diye sordular. Yok deyince, ‘herhalde bir yanlışlık olmuştur’ diyerek apar topar sildiler. Ev yapıldığından bu yana eşime ait. Daha önce bir başkasının oturma imkanı hiç olmadı. Kiracı hiç olmadı. Bu olay olduğunda bugünkü gibi yaşadığımız problem yoktu biz de o yüzden çok ciddiye almamıştık. Adres kayması olmuştur diye iyi niyetli düşünmüştük. Çevremizdeki bir sürü insan böyle olaylar yaşayınca bizim de aynı olayları aynı şekilde yaşadığımızı fark ettik.
'Yanlışlıkla kayıt imkansız'
Annemin yanına taşınırken birçok prosedürden geçerken, onların oraya yanlışlıkla yazılıyor olması imkansız. Seçimlerde artık parmağa boya sürmüyoruz. O kişilerin seçmen kaydının çıkması muhtemeldi. Bir adresinizi bir yerden bir başka yere götürmeye çalışırken yaşadığım zorluğu gördükten sonra bir yanlışlık olduğuna inanamazsınız. Hata olmasın diye devlet bu konuda kendini zaten korumuş durumda. Yanlışlıkla kaydı çıkan kişiler nedense hiç Türk çıkmıyor, hepsi yabancı. Vatandaşlar böyle bir olayla karşılaştıklarında fotoğraflarını çekmeleri lazım."