Adres kaydında iki yabancı çıkan Sputnik programcısı Serhat Ayan: Ev yapıldığından bu yana eşime ait

‘’3 yıl önce eşimden ayrılmıştım ve annemle birlikte yaşamaya başlamıştım. İkametgahımı annemin oturduğu eve taşımıştım. Tekrar evlenince ikametgahımı yeni evime taşıdım. Bu işlemleri yapabilmek söylediğim kadar da kolay olmadı. Hatta aman adresi kontrol edin bir yanlışlık filan olmasın diye de bu konunu çok üstünde durmuştuk. Sonrasında yaşadığımız evde tanımadığımız iki kişinin kaydının olduğu fark ettik. Evde yabancı iki isim vardı. ‘Sizin evde böyle birileri var mı’ diye sordular. Yok deyince, ‘herhalde bir yanlışlık olmuştur’ diyerek apar topar sildiler. Ev yapıldığından bu yana eşime ait. Daha önce bir başkasının oturma imkanı hiç olmadı. Kiracı hiç olmadı. Bu olay olduğunda bugünkü gibi yaşadığımız problem yoktu biz de o yüzden çok ciddiye almamıştık. Adres kayması olmuştur diye iyi niyetli düşünmüştük. Çevremizdeki bir sürü insan böyle olaylar yaşayınca bizim de aynı olayları aynı şekilde yaşadığımızı fark ettik.