https://sputniknews.com.tr/20221011/17-yasindaki-gamze-acarin-olumuyle-ilgili-davada-2-saniga-agirlastirilmis-muebbet-hapis--1062192141.html

17 yaşındaki Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili davada 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

17 yaşındaki Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili davada 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

17 yaşındaki Gamze Açar'ın iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T16:11+0300

2022-10-11T16:11+0300

2022-10-11T16:23+0300

yaşam

gamze açar

ankara

mahkeme

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Ankara'da lise öğrencisi Gamze Açar'ın, iş görüşmesi için gittiği Kızılcahamam ilçesindeki termal otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.Geçtiğimiz duruşmada sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıklamıştı. Savcılıkça verilen mütalaada, "otel odasının balkonundan atmak suretiyle ölümüne sebep oldukları maktulun atıldığı balkonda yapılan parmak izi incelemesinde, maktule ait parmak izine rastlanılmamış oluşu, maktulun boyu ile balkon demirleri nazara alındığında sanıkların savunmalarında dile getirdikleri maktulun kendisinin atladığı iddiası yönünden maktulun balkon demirlerinden destek almaksızın aşağıya atlamasının hayatın olağan akışına aykırı" olduğu yer almıştı.Savcı, tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral'ın "nitelikli kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 21'er yıla kadar, "nitelikli cinsel istismar" suçundan ise 42'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan ve Emre Eker için "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 21'er yıla kadar, "nitelikli cinsel istismar" suçundan ise 42'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti. Savcı, tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen'in tüm suçlardan beraatini, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedilmesini talep etmişti.Karar açıklandıMahkeme tutuklu sanıklardan Rıza Doğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıla kadar hapis; Mustafa Emre Demiral hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıla kadar hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen ise tüm suçlamalardan beraat etti.

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