https://sputniknews.com.tr/20221010/zelenskiy-rusyanin-fuze-saldirilarinda-12-kisi-oldu-1062167902.html

Zelenskiy: Rusya’nın füze saldırılarında 12 kişi öldü

Zelenskiy: Rusya’nın füze saldırılarında 12 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın bugün Ukrayna’daki altyapı tesislerine düzenlediği füze saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiğini... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

rusya

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Halka seslenen Zelenskiy, “Maalesef bugün 12 kişi hayatını kaybetti. 80’den fazla kişi de yaralandı. Yardım için başvuran herkes yardımı aldı” ifadesini kullandı.Saldırılar sırasında hasar gören altyapıyı onarma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Zelenskiy, Harkov Bölgesi’ndeki elektriğin yüzde 50 oranında onarıldığını, birkaç saat içinde her yerde olacağını söyledi. Poltava ve Hmelintsk bölgelerinde elektriğin neredeyse onarıldığını, Nikolayev, Odessa ve Çerkessk bölgelerinde de artık tüm evlerde elektriğin olduğunu anlatan Ukrayna lideri, başkent Kiev ile Çernigov, Sumi, Lviv, Dnepr ve Ternopol bölgelerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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