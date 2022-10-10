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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221010/zelenskiy-rusyanin-fuze-saldirilarinda-12-kisi-oldu-1062167902.html
Zelenskiy: Rusya’nın füze saldırılarında 12 kişi öldü
Zelenskiy: Rusya’nın füze saldırılarında 12 kişi öldü
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın bugün Ukrayna’daki altyapı tesislerine düzenlediği füze saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiğini... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T23:03+0300
2022-10-10T23:03+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
rusya
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Halka seslenen Zelenskiy, “Maalesef bugün 12 kişi hayatını kaybetti. 80’den fazla kişi de yaralandı. Yardım için başvuran herkes yardımı aldı” ifadesini kullandı.Saldırılar sırasında hasar gören altyapıyı onarma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Zelenskiy, Harkov Bölgesi’ndeki elektriğin yüzde 50 oranında onarıldığını, birkaç saat içinde her yerde olacağını söyledi. Poltava ve Hmelintsk bölgelerinde elektriğin neredeyse onarıldığını, Nikolayev, Odessa ve Çerkessk bölgelerinde de artık tüm evlerde elektriğin olduğunu anlatan Ukrayna lideri, başkent Kiev ile Çernigov, Sumi, Lviv, Dnepr ve Ternopol bölgelerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.
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vladimir zelenskiy, rusya
vladimir zelenskiy, rusya

Zelenskiy: Rusya’nın füze saldırılarında 12 kişi öldü

23:03 10.10.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYAB- Zelenskiy
AB- Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın bugün Ukrayna’daki altyapı tesislerine düzenlediği füze saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 80 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Halka seslenen Zelenskiy, “Maalesef bugün 12 kişi hayatını kaybetti. 80’den fazla kişi de yaralandı. Yardım için başvuran herkes yardımı aldı” ifadesini kullandı.
Saldırılar sırasında hasar gören altyapıyı onarma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Zelenskiy, Harkov Bölgesi’ndeki elektriğin yüzde 50 oranında onarıldığını, birkaç saat içinde her yerde olacağını söyledi. Poltava ve Hmelintsk bölgelerinde elektriğin neredeyse onarıldığını, Nikolayev, Odessa ve Çerkessk bölgelerinde de artık tüm evlerde elektriğin olduğunu anlatan Ukrayna lideri, başkent Kiev ile Çernigov, Sumi, Lviv, Dnepr ve Ternopol bölgelerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.
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