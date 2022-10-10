https://sputniknews.com.tr/20221010/zaharova-washingtonun-ukrayna-ile-ilgili-baris-gorusmeleri-cagrisi-ikiyuzluluktur-1062165664.html

Zaharova: Washington'un Ukrayna ile ilgili barış görüşmeleri çağrısı ikiyüzlülüktür

Zaharova: Washington'un Ukrayna ile ilgili barış görüşmeleri çağrısı ikiyüzlülüktür

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby’nin Ukrayna ile ilgili barış... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T21:41+0300

2022-10-10T21:41+0300

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ukrayna krizi

mariya zaharova

ukrayna

beyaz saray

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Kirby’nin Ukrayna etrafındaki durumun çözümü için diplomatik yolların aranması gerektiği şeklindeki açıklamasını yorumlayan Zaharova, “Bu sahte barış çağrılarının arkasında ikiyüzlülükten ve bizi ‘stratejik yenilgiye’ uğratmak için savaşmaya devam etme çabasından başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.Washington'un barış çağrılarının ‘Nazi yanlısı Ukrayna rejimine geniş çaplı silah tedariki gerçekleşirken’ dile getirildiğini vurgulayan Zaharova, ABD’nin Kiev'in yıkıcı faaliyetlerini teşvik etmeyi sürdürdükçe ‘diplomatik çözüm yollarının arayışının da zorlaşacağının’ altını çizdi.

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mariya zaharova, ukrayna, beyaz saray