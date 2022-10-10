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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221010/zaharova-washingtonun-ukrayna-ile-ilgili-baris-gorusmeleri-cagrisi-ikiyuzluluktur-1062165664.html
Zaharova: Washington'un Ukrayna ile ilgili barış görüşmeleri çağrısı ikiyüzlülüktür
Zaharova: Washington'un Ukrayna ile ilgili barış görüşmeleri çağrısı ikiyüzlülüktür
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby’nin Ukrayna ile ilgili barış... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T21:41+0300
2022-10-10T21:41+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
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Kirby’nin Ukrayna etrafındaki durumun çözümü için diplomatik yolların aranması gerektiği şeklindeki açıklamasını yorumlayan Zaharova, “Bu sahte barış çağrılarının arkasında ikiyüzlülükten ve bizi ‘stratejik yenilgiye’ uğratmak için savaşmaya devam etme çabasından başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.Washington'un barış çağrılarının ‘Nazi yanlısı Ukrayna rejimine geniş çaplı silah tedariki gerçekleşirken’ dile getirildiğini vurgulayan Zaharova, ABD’nin Kiev'in yıkıcı faaliyetlerini teşvik etmeyi sürdürdükçe ‘diplomatik çözüm yollarının arayışının da zorlaşacağının’ altını çizdi.
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mariya zaharova, ukrayna, beyaz saray
mariya zaharova, ukrayna, beyaz saray

Zaharova: Washington'un Ukrayna ile ilgili barış görüşmeleri çağrısı ikiyüzlülüktür

21:41 10.10.2022
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby’nin Ukrayna ile ilgili barış görüşmeleri çağrılarını ikiyüzlülük olarak tanımladı.
Kirby’nin Ukrayna etrafındaki durumun çözümü için diplomatik yolların aranması gerektiği şeklindeki açıklamasını yorumlayan Zaharova, “Bu sahte barış çağrılarının arkasında ikiyüzlülükten ve bizi ‘stratejik yenilgiye’ uğratmak için savaşmaya devam etme çabasından başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.
Washington'un barış çağrılarının ‘Nazi yanlısı Ukrayna rejimine geniş çaplı silah tedariki gerçekleşirken’ dile getirildiğini vurgulayan Zaharova, ABD’nin Kiev'in yıkıcı faaliyetlerini teşvik etmeyi sürdürdükçe ‘diplomatik çözüm yollarının arayışının da zorlaşacağının’ altını çizdi.
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