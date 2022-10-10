https://sputniknews.com.tr/20221010/yaya-gecidindeyken-ambulansin-carptigi-yasli-kadin-bu-kadar-hizli-gelinir-mi-be-evladim-1062137161.html
Yaya geçidindeyken ambulansın çarptığı yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım
Yaya geçidindeyken ambulansın çarptığı yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım
Bursa’da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Çetin’e (67), içinde hasta bulunmayan ambulans çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T08:32+0300
2022-10-10T08:32+0300
2022-10-10T08:32+0300
türkiye
bursa
yaya geçidi
ambulans
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1062137017_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_a1a10871fce5b72831127b5fde786185.jpg
Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Tayakadın Mahallesi’nde meydana geldi. Doğanbey Toki Konutları Yolu’nun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan Fatma Çetin'e, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na giden 16 SEG 84 plakalı ambulans çarptı.Çetin, çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı. Kazanın ardından acı içinde yerde kıvranan Çetin’e ilk müdahaleyi, ambulansta bulunan sağlık personeli yaptı.Kendisine çarpan ambulans şoförünün yola çok hızlı girdiğini belirten Çetin, "Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım” diyerek tepki gösterdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ihbar üzerine olay yerine başka bir ambulans geldi. Çetin, gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1062137017_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_78c5fe01709b409634b51fba15cdb50a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bursa, yaya geçidi, ambulans
bursa, yaya geçidi, ambulans
Yaya geçidindeyken ambulansın çarptığı yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım
Abone ol
Bursa’da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Çetin’e (67), içinde hasta bulunmayan ambulans çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Çetin’e ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlık personeli yaptı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Tayakadın Mahallesi’nde meydana geldi. Doğanbey Toki Konutları Yolu’nun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan Fatma Çetin'e, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na giden 16 SEG 84 plakalı ambulans çarptı.
Çetin, çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı. Kazanın ardından acı içinde yerde kıvranan Çetin’e ilk müdahaleyi, ambulansta bulunan sağlık personeli yaptı.
Kendisine çarpan ambulans şoförünün yola çok hızlı girdiğini belirten Çetin, "Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım” diyerek tepki gösterdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ihbar üzerine olay yerine başka bir ambulans geldi. Çetin, gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.