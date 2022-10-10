https://sputniknews.com.tr/20221010/ukraynanin-berlin-buyukelcisi-bu-kez-bir-alman-milletvekiline-kufur-etti-1062154772.html
Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi, bu kez bir Alman milletvekiline küfür etti
Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi, bu kez bir Alman milletvekiline küfür etti
Bu ay görevden ayrılarak Ukrayna'ya dönmesi beklenen Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, sosyal medyada sağcı Almanya için Alternatif (AfD)... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T16:15+0300
2022-10-10T16:15+0300
2022-10-10T16:21+0300
ukrayna krizi
andrey melnik
almanya
almanya için alternatif (afd)
ukrayna
küfür etmek
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Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, bu kez Twitter'da Alman sağcı AfD partisinin Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinden milletvekili Sven Tritschler ile tartıştı.Tritschler, yaptığı paylaşımda Alman medyasına konuşan Büyükelçi Melnik'in eşi Svetlana ile birlikte çocuklarının Berlin'de kalmasını istedikleri yönündeki açıklamasıyla alay etti.'Amerikalılar böylelerine 'tavuktan bozma şahin' der'Tritschler, "20 yaşındaki oğlu savaşmak yerine rahatça Almanya'da okurken, Bay Melnik nasıl dünyanın yarısını bu savaşa sürüklemek isteyebildiğini biraz merak ediyorum. Amerikalılar böylelerine 'tavuktan bozma şahin' der" ifadelerini kullandı.Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından Kiev yönetimi, ilan ettiği genel seferbelik kapsamında askerlik çağındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasaklamıştı.Büyükelçi Melnik, Tritschler'e verdiği yanıtta, "Bu senin s... işin değil. B... kalıntısı seni" dedi.Alman vekil ise Melnik'e, "Ah, ama Alman vatandaşları sadece tanklarınız için değil, asker kaçağı oğlunuz, siz Banderacı fanatiğin çalışmaları için de ödeme yapıyorsa, evet bu beni kesinlikle ilgilendirir" yanıtını verdi.Nazi işbirlikçisi Bandera'ya övgülerDaha önce Melnik, İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazilerle işbirliği yapan Ukrayna Milliyetçileri Örgütü (OUN) lideri Stepan Bandera'yı 'özgürlük savaşçısı' olarak tanımlamış ve Robin Hood'a benzetmişti.Ayrıca Melnik, oğlunun neden Ukrayna'ya giderek savaşmadığını sorgulayan Sol Partili politikacı Ezgi Guyildar'a da 'solcu pislik' diyerek hakaret etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220331/ukraynada-neo-nazilere-verilen-destegin-bedeli-siddet-iskence-ve-yargisiz-infaz-1055202621.html
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andrey melnik, almanya, almanya için alternatif (afd), ukrayna, küfür etmek
andrey melnik, almanya, almanya için alternatif (afd), ukrayna, küfür etmek
Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi, bu kez bir Alman milletvekiline küfür etti
16:15 10.10.2022 (güncellendi: 16:21 10.10.2022) Abone ol
Bu ay görevden ayrılarak Ukrayna'ya dönmesi beklenen Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, sosyal medyada sağcı Almanya için Alternatif (AfD) milletvekili Sven Tritschler ile yaşadığı tartışmada küfür etti.
Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, bu kez Twitter'da Alman sağcı AfD partisinin Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinden milletvekili Sven Tritschler ile tartıştı.
Tritschler, yaptığı paylaşımda Alman medyasına konuşan Büyükelçi Melnik'in eşi Svetlana ile birlikte çocuklarının Berlin'de kalmasını istedikleri yönündeki açıklamasıyla alay etti.
'Amerikalılar böylelerine 'tavuktan bozma şahin' der'
Tritschler, "20 yaşındaki oğlu savaşmak yerine rahatça Almanya'da okurken, Bay Melnik nasıl dünyanın yarısını bu savaşa sürüklemek isteyebildiğini biraz merak ediyorum. Amerikalılar böylelerine 'tavuktan bozma şahin' der" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından Kiev yönetimi, ilan ettiği genel seferbelik kapsamında askerlik çağındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasaklamıştı.
Büyükelçi Melnik, Tritschler'e verdiği yanıtta, "Bu senin s... işin değil. B... kalıntısı seni" dedi.
Alman vekil ise Melnik'e, "Ah, ama Alman vatandaşları sadece tanklarınız için değil, asker kaçağı oğlunuz, siz Banderacı fanatiğin çalışmaları için de ödeme yapıyorsa, evet bu beni kesinlikle ilgilendirir" yanıtını verdi.
Nazi işbirlikçisi Bandera'ya övgüler
Daha önce Melnik, İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazilerle işbirliği yapan Ukrayna Milliyetçileri Örgütü (OUN) lideri Stepan Bandera'yı 'özgürlük savaşçısı' olarak tanımlamış ve Robin Hood'a benzetmişti.
Ayrıca Melnik, oğlunun neden Ukrayna'ya giderek savaşmadığını sorgulayan Sol Partili politikacı Ezgi Guyildar'a da 'solcu pislik' diyerek hakaret etmişti.