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Ukrayna'nın altyapı tesislerine düzenlenen füze atışları
Ukrayna'nın altyapı tesislerine düzenlenen füze atışları
Bu sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ile bir dizi kente gerçekleştirilen füze atışları hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T17:16+0300
2022-10-10T17:16+0300
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ukrayna
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Konaşenkov, "Bugün Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna'nın askeri idare, haberleşme ve enerji sistemlerinin bulunduğu tesislere yoğun atışlar yapıldı. Atışlar amacına ulaştı. Belirlenen tüm tesisler vuruldu" dedi.Sputnik, Ukrayna'da nerelerdeki altyapının hedef alındığını gösteren bir harita hazırladı.
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infografik, ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, füze, инфографика
infografik, ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, füze, инфографика

Ukrayna'nın altyapı tesislerine düzenlenen füze atışları

17:16 10.10.2022
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Bu sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ile bir dizi kente gerçekleştirilen füze atışları hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu ve amaca ulaşıldığını vurguladı.
Konaşenkov, "Bugün Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna'nın askeri idare, haberleşme ve enerji sistemlerinin bulunduğu tesislere yoğun atışlar yapıldı. Atışlar amacına ulaştı. Belirlenen tüm tesisler vuruldu" dedi.
Sputnik, Ukrayna'da nerelerdeki altyapının hedef alındığını gösteren bir harita hazırladı.
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