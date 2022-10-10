https://sputniknews.com.tr/20221010/ukraynanin-altyapi-tesislerine-duzenlenen-fuze-atislari-1062158348.html

Ukrayna'nın altyapı tesislerine düzenlenen füze atışları

Ukrayna'nın altyapı tesislerine düzenlenen füze atışları

Bu sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ile bir dizi kente gerçekleştirilen füze atışları hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T17:16+0300

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Konaşenkov, "Bugün Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna'nın askeri idare, haberleşme ve enerji sistemlerinin bulunduğu tesislere yoğun atışlar yapıldı. Atışlar amacına ulaştı. Belirlenen tüm tesisler vuruldu" dedi.Sputnik, Ukrayna'da nerelerdeki altyapının hedef alındığını gösteren bir harita hazırladı.

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infografik, ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, füze, инфографика