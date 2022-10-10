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https://sputniknews.com.tr/20221010/suriyede-rusya-ve-abd-askerlerinden-dostane-poz-1062157780.html
Suriye'de Rusya ve ABD askerlerinden dostane poz
Suriye'de Rusya ve ABD askerlerinden dostane poz
Haseke'nin Kahtaniya yerleşiminde devriye sırasında karşılaşan Rus ve ABD'li askerler, dostane bir iletişim kurarak iki ülke arasında özellikle son dönemde... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T16:53+0300
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Suriye'de görev yapan Rusya ve ABD ordusuna bağlı birlikler, Haseke'nin Kahtaniya yerleşiminde devriye yaparken karşılaştı. Gazetecilerin Rus ve ABD'li askerlerin yan yana geldiği anlarda kaydettiği görüntülerde, birbiriyle jeopolitik mücadele içinde olan iki ülkenin askerlerinin gülümseyerek dostane bir poz verdiği görüldü. Suriye'deki çatışmaların yoğun olduğu dönemlerde önemli karayolları üzerinde karşılaştıklarında birbiriyle sert bir mücadele içine giren iki ülke askerlerinin verdiği görüntü, Washington ile Moskova arasında son dönemde tırmanan gerilimle tamamen tezat oluşturdu. 2015 yılında Suriye'de Rusya ile ABD arasındaki çatışmaları önlemek için özel kanallar kurulmuş ancak iki ülke askerleri arasındaki tansiyon zaman zaman yükselmişti. Rusya tarafı, Suriye'de Şam yönetiminin davetiyle bulunduğunu birçok kez hatırlatarak başta ABD olmak üzere Batılı güçleri Suriye'deki askeri varlıklarını sonlandırmaya çağırmıştı.
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suriye, abd, rusya, haseke, asker
suriye, abd, rusya, haseke, asker

Suriye'de Rusya ve ABD askerlerinden dostane poz

16:53 10.10.2022
© AFP 2022 / Delil SouleimanСолдаты армии США и России во время встречи на нефтяном месторождении в Сирии
Солдаты армии США и России во время встречи на нефтяном месторождении в Сирии - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / Delil Souleiman
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Haseke'nin Kahtaniya yerleşiminde devriye sırasında karşılaşan Rus ve ABD'li askerler, dostane bir iletişim kurarak iki ülke arasında özellikle son dönemde ender görülen bir kare ortaya koydu.
Suriye'de görev yapan Rusya ve ABD ordusuna bağlı birlikler, Haseke'nin Kahtaniya yerleşiminde devriye yaparken karşılaştı.
Gazetecilerin Rus ve ABD'li askerlerin yan yana geldiği anlarda kaydettiği görüntülerde, birbiriyle jeopolitik mücadele içinde olan iki ülkenin askerlerinin gülümseyerek dostane bir poz verdiği görüldü.
Suriye'deki çatışmaların yoğun olduğu dönemlerde önemli karayolları üzerinde karşılaştıklarında birbiriyle sert bir mücadele içine giren iki ülke askerlerinin verdiği görüntü, Washington ile Moskova arasında son dönemde tırmanan gerilimle tamamen tezat oluşturdu.
2015 yılında Suriye'de Rusya ile ABD arasındaki çatışmaları önlemek için özel kanallar kurulmuş ancak iki ülke askerleri arasındaki tansiyon zaman zaman yükselmişti.
Rusya tarafı, Suriye'de Şam yönetiminin davetiyle bulunduğunu birçok kez hatırlatarak başta ABD olmak üzere Batılı güçleri Suriye'deki askeri varlıklarını sonlandırmaya çağırmıştı.
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