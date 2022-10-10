https://sputniknews.com.tr/20221010/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-belirlenen-tum-hedefler-vuruldu-amaca-ulasildi-1062148354.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da belirlenen tüm hedefler vuruldu, amaca ulaşıldı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da belirlenen tüm hedefler vuruldu, amaca ulaşıldı
Bu sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ile bir dizi kente gerçekleştirilen füze atışları hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T13:43+0300
2022-10-10T13:43+0300
2022-10-10T13:46+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
igor konaşenkov
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Konaşenkov, "Bugün Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna'nın askeri idare, haberleşme ve enerji sistemlerinin bulunduğu tesislere yoğun atışlar yapıldı. Atışlar amacına ulaştı. Belirlenen tüm tesisler vuruldu" dedi.
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rusya, ukrayna, igor konaşenkov
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da belirlenen tüm hedefler vuruldu, amaca ulaşıldı
13:43 10.10.2022 (güncellendi: 13:46 10.10.2022) Abone ol
Bu sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ile bir dizi kente gerçekleştirilen füze atışları hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu ve amaca ulaşıldığını vurguladı.
Konaşenkov, "Bugün Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna'nın askeri idare, haberleşme ve enerji sistemlerinin bulunduğu tesislere yoğun atışlar yapıldı. Atışlar amacına ulaştı. Belirlenen tüm tesisler vuruldu" dedi.