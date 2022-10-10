https://sputniknews.com.tr/20221010/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-belirlenen-tum-hedefler-vuruldu-amaca-ulasildi-1062148354.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da belirlenen tüm hedefler vuruldu, amaca ulaşıldı

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da belirlenen tüm hedefler vuruldu, amaca ulaşıldı

Bu sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ile bir dizi kente gerçekleştirilen füze atışları hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T13:43+0300

2022-10-10T13:43+0300

2022-10-10T13:46+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

igor konaşenkov

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Konaşenkov, "Bugün Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna'nın askeri idare, haberleşme ve enerji sistemlerinin bulunduğu tesislere yoğun atışlar yapıldı. Atışlar amacına ulaştı. Belirlenen tüm tesisler vuruldu" dedi.

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rusya, ukrayna, igor konaşenkov