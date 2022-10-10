https://sputniknews.com.tr/20221010/peskov-putin-ve-erdogan-astanada-rusya-ile-bati-arasinda-muzakere-olasiligini-konusabilir-1062146930.html
Peskov: Putin ve Erdoğan, Astana'da Rusya ile Batı arasında müzakere olasılığını konuşabilir
Peskov: Putin ve Erdoğan, Astana'da Rusya ile Batı arasında müzakere olasılığını konuşabilir
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere arasında müzakere olasılığını... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T13:07+0300
2022-10-10T13:07+0300
2022-10-10T13:31+0300
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
ukrayna krizi
görüşme
müzakere
ukrayna
türkiye
rusya
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Moskova'nın Türkiye topraklarında Rusya ile ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere arasında müzakere yapılması konusunda diplomatik kanallar üzerinden herhangi bir somut teklif almadığını söyleyen Peskov, "Bu tür müzakerelerin varsayımsal olasılığını değerlendirmeden önce bunun amacını, ne için ve kiminle yapıldığını ve sonucunun ne olabileceğini anlamak gerekir. Ancak bunun ardından bir karar alınabilir" dedi.Peskov, 12-13 Ekim'de yapılacak Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi için Astana'ya gidecek olan Putin ve Erdoğan'ın Ankara'nın Rusya ile Batı'yı müzakere masasına oturtmaya yönelik inisiyatifini ele alabileceklerini kaydetti.'Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırı konusunda diğer ülkelerle temas kurabiliriz'Peskov, gerekli görülmesi halinde Rusya'nın Kırım Köprüsü'ndeki saldırının soruşturulması kapsamında diğer ülkelerle temas kurabileceğini söyledi.Kremlin Sözcüsü, "Tüm bunlar, soruşturma kapsamında gerçekleştiriliyor. Bildiğiniz üzere, uluslararası işbirliği gerektiğinde ilgili ülkelerle temaslar gerçekleştiriliyor. Ancak bunun tam olarak nasıl olacağını size söyleyemem, soruşturma komitesinin yetkisinde" dedi.'Rusya ve ABD, Ukrayna'yla barış müzakereleri konusunda irtibata geçmedi'Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby'nin Washington'un Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesini ve barış müzakerelerinin başlamasını istediği yönündeki açıklaması da Peskov'a soruldu.ABD'nin bu konuda Rusya'yla irtibata geçmediği yanıtını veren Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Putin görevde olduğu sürece müzakere masasına oturmama kararı aldığını da anımsattı.
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, görüşme, müzakere, ukrayna, türkiye, rusya
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, görüşme, müzakere, ukrayna, türkiye, rusya
Peskov: Putin ve Erdoğan, Astana'da Rusya ile Batı arasında müzakere olasılığını konuşabilir
13:07 10.10.2022 (güncellendi: 13:31 10.10.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere arasında müzakere olasılığını Astana'da konuşabileceğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konuda henüz somut bir şey bulunmadığını ifade etti.
Moskova'nın Türkiye topraklarında Rusya ile ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere arasında müzakere yapılması konusunda diplomatik kanallar üzerinden herhangi bir somut teklif almadığını söyleyen Peskov, "Bu tür müzakerelerin varsayımsal olasılığını değerlendirmeden önce bunun amacını, ne için ve kiminle yapıldığını ve sonucunun ne olabileceğini anlamak gerekir. Ancak bunun ardından bir karar alınabilir" dedi.
Peskov, 12-13 Ekim'de yapılacak Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi için Astana'ya gidecek olan Putin ve Erdoğan'ın Ankara'nın Rusya ile Batı'yı müzakere masasına oturtmaya yönelik inisiyatifini ele alabileceklerini kaydetti.
'Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırı konusunda diğer ülkelerle temas kurabiliriz'
Peskov, gerekli görülmesi halinde Rusya'nın Kırım Köprüsü'ndeki saldırının soruşturulması kapsamında diğer ülkelerle temas kurabileceğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü, "Tüm bunlar, soruşturma kapsamında gerçekleştiriliyor. Bildiğiniz üzere, uluslararası işbirliği gerektiğinde ilgili ülkelerle temaslar gerçekleştiriliyor. Ancak bunun tam olarak nasıl olacağını size söyleyemem, soruşturma komitesinin yetkisinde" dedi.
'Rusya ve ABD, Ukrayna'yla barış müzakereleri konusunda irtibata geçmedi'
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby'nin Washington'un Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesini ve barış müzakerelerinin başlamasını istediği yönündeki açıklaması da Peskov'a soruldu.
ABD'nin bu konuda Rusya'yla irtibata geçmediği yanıtını veren Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Putin görevde olduğu sürece müzakere masasına oturmama kararı aldığını da anımsattı.