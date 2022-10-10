https://sputniknews.com.tr/20221010/mit-kuzey-irakta-faaliyet-yuruten-pkk-mensubu-cekdar-kayayi-turkiyeye-getirdi-1062138202.html

MİT, Kuzey Irak'ta faaliyet yürüten PKK mensubu Çekdar Kaya’yı Türkiye’ye getirdi

MİT, Kuzey Irak'ta faaliyet yürüten PKK mensubu Çekdar Kaya’yı Türkiye’ye getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ta yürüttüğü çalışma neticesinde PKK/KCK’nın lojistik sorumlularından olduğu belirtilen 'Çiyager Mamhuri' kod adlı... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T10:04+0300

2022-10-10T10:04+0300

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milli istihbarat teşkilatı

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MİT, MİT, Kuzey Irak/Sincar’da faaliyet yürüten PKK/KCK mensubu Çiyager Mamhuri Kod Çekdar Kaya’yı Türkiye’ye getirdi. Edinilen bilgiye göre Çekdar Kaya; PKK/KCK kırsal kadrolarına 2015’te katıldı. 2016’da Kuzey Irak/Gare bölgesinde faaliyet yürüttü. PKK tarafından 2017’de Sincar’da görevlendirilen Kaya, Sincar’da bulunduğu süre içerisinde PKK/KCK’nın Sincar/Hanesor’daki sözde birliğinde Keskin Nişancı olarak faaliyet gösterdi. Son olarak PKK’nın Sincar Lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

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