https://sputniknews.com.tr/20221010/mit-kuzey-irakta-faaliyet-yuruten-pkk-mensubu-cekdar-kayayi-turkiyeye-getirdi-1062138202.html
MİT, Kuzey Irak'ta faaliyet yürüten PKK mensubu Çekdar Kaya’yı Türkiye’ye getirdi
MİT, Kuzey Irak'ta faaliyet yürüten PKK mensubu Çekdar Kaya’yı Türkiye’ye getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ta yürüttüğü çalışma neticesinde PKK/KCK’nın lojistik sorumlularından olduğu belirtilen 'Çiyager Mamhuri' kod adlı... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T10:04+0300
2022-10-10T10:04+0300
2022-10-10T10:09+0300
türkiye
milli istihbarat teşkilatı
türkiye
irak
pkk
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MİT, MİT, Kuzey Irak/Sincar’da faaliyet yürüten PKK/KCK mensubu Çiyager Mamhuri Kod Çekdar Kaya’yı Türkiye’ye getirdi. Edinilen bilgiye göre Çekdar Kaya; PKK/KCK kırsal kadrolarına 2015’te katıldı. 2016’da Kuzey Irak/Gare bölgesinde faaliyet yürüttü. PKK tarafından 2017’de Sincar’da görevlendirilen Kaya, Sincar’da bulunduğu süre içerisinde PKK/KCK’nın Sincar/Hanesor’daki sözde birliğinde Keskin Nişancı olarak faaliyet gösterdi. Son olarak PKK’nın Sincar Lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.
türkiye
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milli istihbarat teşkilatı, türkiye, irak, pkk
milli istihbarat teşkilatı, türkiye, irak, pkk
MİT, Kuzey Irak'ta faaliyet yürüten PKK mensubu Çekdar Kaya’yı Türkiye’ye getirdi
10:04 10.10.2022 (güncellendi: 10:09 10.10.2022) Abone ol
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ta yürüttüğü çalışma neticesinde PKK/KCK’nın lojistik sorumlularından olduğu belirtilen 'Çiyager Mamhuri' kod adlı Çekdar Kaya’yı Türkiye’ye getirdi.
MİT, MİT, Kuzey Irak/Sincar’da faaliyet yürüten PKK/KCK mensubu Çiyager Mamhuri Kod Çekdar Kaya’yı Türkiye’ye getirdi.
Edinilen bilgiye göre Çekdar Kaya; PKK/KCK kırsal kadrolarına 2015’te katıldı. 2016’da Kuzey Irak/Gare bölgesinde faaliyet yürüttü. PKK tarafından 2017’de Sincar’da görevlendirilen Kaya, Sincar’da bulunduğu süre içerisinde PKK/KCK’nın Sincar/Hanesor’daki sözde birliğinde Keskin Nişancı olarak faaliyet gösterdi. Son olarak PKK’nın Sincar Lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.