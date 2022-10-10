https://sputniknews.com.tr/20221010/mardinde-cocugu-darp-eden-ogretmen-gozaltina-alindi-1062149250.html

Mardin'de çocuğu darp eden öğretmen gözaltına alındı

Mardin'de çocuğu darp eden öğretmen gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çocuğu darp ettiğine ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan öğretmen gözaltına alındı. 10.10.2022, Sputnik Türkiye

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Mardin'de Turgut Özal Mahallesi'ndeki ilçe stadının halka açık kısmında dün özel okulda öğretmen ve bir futbol okulunda eğitmen olarak görev yapan Cemil K'nin ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Y.Ö'yü darp etti.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Cemil K. gözaltına alındı.Y.Ö. ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

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türkiye, mardin, şiddet, öğrenci, öğretmen