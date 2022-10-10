https://sputniknews.com.tr/20221010/lionel-messi-sakatlandi-1062163594.html
Lionel Messi sakatlandı
Lionel Messi sakatlandı
Fransız ekiplerinden PSG'nin oyuncusu Lionel Messi, sakatlığı sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica maçının kadrosundan çıkarıldı. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T20:59+0300
2022-10-10T20:59+0300
2022-10-10T20:59+0300
spor
psg
lionel messi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam (11 Ekim) Benfica'yı ağırlayacak olan PSG'de Lionel Messi şoku yaşanıyor. Fransız devinin Arjantinli süperstarı, sakatlığı sebebiyle Benfica karşısında takımını yalnız bırakacak.Portekiz'de oynanan ilk maçta bacak kasından sakatlık geçiren Messi, zorlu mücadelenin kadrosunda yer almadı.PSG'de Messi dışında Renato Sanches, Presnel Kimbempe ve Nuno Mendes de sakatlıkları sebebiyle Benfica maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Christophe Galtier, sakat isimlerin çokluğu nedeniyle genç oyuncular El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaire-Emery, Ismael Gharbi'ye maç kadrosuna dahil etti.
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psg, lionel messi
Lionel Messi sakatlandı
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Fransız ekiplerinden PSG'nin oyuncusu Lionel Messi, sakatlığı sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica maçının kadrosundan çıkarıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam (11 Ekim) Benfica'yı ağırlayacak olan PSG'de Lionel Messi şoku yaşanıyor. Fransız devinin Arjantinli süperstarı, sakatlığı sebebiyle Benfica karşısında takımını yalnız bırakacak.
Portekiz'de oynanan ilk maçta bacak kasından sakatlık geçiren Messi, zorlu mücadelenin kadrosunda yer almadı.
PSG'de Messi dışında Renato Sanches, Presnel Kimbempe ve Nuno Mendes de sakatlıkları sebebiyle Benfica maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Christophe Galtier, sakat isimlerin çokluğu nedeniyle genç oyuncular El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaire-Emery, Ismael Gharbi'ye maç kadrosuna dahil etti.