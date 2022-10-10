Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221010/kirim-koprusunun-onarim-calismalari-bir-bir-bucuk-ay-icinde-tamamlanacak-1062161964.html
Kırım Köprüsü’nün onarım çalışmaları bir-bir buçuk ay içinde tamamlanacak
Kırım Köprüsü’nün onarım çalışmaları bir-bir buçuk ay içinde tamamlanacak
Kırım lideri Sergey Aksenov, Kırım köprüsünün eski haline getirilmesi ile ilgili tüm çalışmaların bir-bir buçuk ay içinde tamamlanmasının planlandığını... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T19:49+0300
2022-10-10T19:49+0300
ukrayna krizi
kırım
köprü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/08/1062104511_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0f147c3723bf22acc7d217a923be8e69.jpg
Rossiya 1 televizyonuna konuk olan Aksenov, Kırım Köprüsü’nde yapılması planlanan onarım çalışmaları ile ilgili açıklamada bulundu.Aksenov, “Tahminim, artı eksi yanılıyor olabilirim, bir-bir buçuk ay içinde tüm onarım çalışmalarının tamamlanması gerektiği yönünde. Şimdilik beklentiler bu şekilde” diye konuştu.Köprü konstrüksiyonlarının emniyeti ile ilgili tüm çalışmaların federal yetkililer tarafından yapıldığına dikkat çeken Aksenov, “Yol belli. Çalışmalar sürüyor. Hiçbir şeyin bize engel olmamasını ve bunun mümkün olan en kısa sürede yapılmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.Aksenov ayrıca Kırım Köprüsü’nün otomobillerin kullandığı kısmında kargo trafiğinin 16 Ekim'e kadar açılmasının planlandığını da sözlerine ekledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/08/1062104511_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_62c9708787f8f4136a9ddfafad9f2ee4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kırım, köprü
kırım, köprü

Kırım Köprüsü’nün onarım çalışmaları bir-bir buçuk ay içinde tamamlanacak

19:49 10.10.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив / Multimedya arşivine gidinKırım Köprüsü - patlama
Kırım Köprüsü - patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Kırım lideri Sergey Aksenov, Kırım köprüsünün eski haline getirilmesi ile ilgili tüm çalışmaların bir-bir buçuk ay içinde tamamlanmasının planlandığını belirtti.
Rossiya 1 televizyonuna konuk olan Aksenov, Kırım Köprüsü’nde yapılması planlanan onarım çalışmaları ile ilgili açıklamada bulundu.
Aksenov, “Tahminim, artı eksi yanılıyor olabilirim, bir-bir buçuk ay içinde tüm onarım çalışmalarının tamamlanması gerektiği yönünde. Şimdilik beklentiler bu şekilde” diye konuştu.
Köprü konstrüksiyonlarının emniyeti ile ilgili tüm çalışmaların federal yetkililer tarafından yapıldığına dikkat çeken Aksenov, “Yol belli. Çalışmalar sürüyor. Hiçbir şeyin bize engel olmamasını ve bunun mümkün olan en kısa sürede yapılmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.
Aksenov ayrıca Kırım Köprüsü’nün otomobillerin kullandığı kısmında kargo trafiğinin 16 Ekim'e kadar açılmasının planlandığını da sözlerine ekledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала