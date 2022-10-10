https://sputniknews.com.tr/20221010/kirim-koprusunun-onarim-calismalari-bir-bir-bucuk-ay-icinde-tamamlanacak-1062161964.html

Kırım Köprüsü’nün onarım çalışmaları bir-bir buçuk ay içinde tamamlanacak

Kırım Köprüsü’nün onarım çalışmaları bir-bir buçuk ay içinde tamamlanacak

Kırım lideri Sergey Aksenov, Kırım köprüsünün eski haline getirilmesi ile ilgili tüm çalışmaların bir-bir buçuk ay içinde tamamlanmasının planlandığını... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T19:49+0300

2022-10-10T19:49+0300

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kırım

köprü

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Rossiya 1 televizyonuna konuk olan Aksenov, Kırım Köprüsü’nde yapılması planlanan onarım çalışmaları ile ilgili açıklamada bulundu.Aksenov, “Tahminim, artı eksi yanılıyor olabilirim, bir-bir buçuk ay içinde tüm onarım çalışmalarının tamamlanması gerektiği yönünde. Şimdilik beklentiler bu şekilde” diye konuştu.Köprü konstrüksiyonlarının emniyeti ile ilgili tüm çalışmaların federal yetkililer tarafından yapıldığına dikkat çeken Aksenov, “Yol belli. Çalışmalar sürüyor. Hiçbir şeyin bize engel olmamasını ve bunun mümkün olan en kısa sürede yapılmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.Aksenov ayrıca Kırım Köprüsü’nün otomobillerin kullandığı kısmında kargo trafiğinin 16 Ekim'e kadar açılmasının planlandığını da sözlerine ekledi.

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