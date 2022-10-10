https://sputniknews.com.tr/20221010/kirim-koprusunun-onarim-calismalari-bir-bir-bucuk-ay-icinde-tamamlanacak-1062161964.html
Kırım Köprüsü’nün onarım çalışmaları bir-bir buçuk ay içinde tamamlanacak
Kırım Köprüsü’nün onarım çalışmaları bir-bir buçuk ay içinde tamamlanacak
Kırım lideri Sergey Aksenov, Kırım köprüsünün eski haline getirilmesi ile ilgili tüm çalışmaların bir-bir buçuk ay içinde tamamlanmasının planlandığını... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T19:49+0300
2022-10-10T19:49+0300
2022-10-10T19:49+0300
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kırım
köprü
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Rossiya 1 televizyonuna konuk olan Aksenov, Kırım Köprüsü’nde yapılması planlanan onarım çalışmaları ile ilgili açıklamada bulundu.Aksenov, “Tahminim, artı eksi yanılıyor olabilirim, bir-bir buçuk ay içinde tüm onarım çalışmalarının tamamlanması gerektiği yönünde. Şimdilik beklentiler bu şekilde” diye konuştu.Köprü konstrüksiyonlarının emniyeti ile ilgili tüm çalışmaların federal yetkililer tarafından yapıldığına dikkat çeken Aksenov, “Yol belli. Çalışmalar sürüyor. Hiçbir şeyin bize engel olmamasını ve bunun mümkün olan en kısa sürede yapılmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.Aksenov ayrıca Kırım Köprüsü’nün otomobillerin kullandığı kısmında kargo trafiğinin 16 Ekim'e kadar açılmasının planlandığını da sözlerine ekledi.
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kırım, köprü
Kırım Köprüsü’nün onarım çalışmaları bir-bir buçuk ay içinde tamamlanacak
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Kırım lideri Sergey Aksenov, Kırım köprüsünün eski haline getirilmesi ile ilgili tüm çalışmaların bir-bir buçuk ay içinde tamamlanmasının planlandığını belirtti.
Rossiya 1 televizyonuna konuk olan Aksenov, Kırım Köprüsü’nde yapılması planlanan onarım çalışmaları ile ilgili açıklamada bulundu.
Aksenov, “Tahminim, artı eksi yanılıyor olabilirim, bir-bir buçuk ay içinde tüm onarım çalışmalarının tamamlanması gerektiği yönünde. Şimdilik beklentiler bu şekilde” diye konuştu.
Köprü konstrüksiyonlarının emniyeti ile ilgili tüm çalışmaların federal yetkililer tarafından yapıldığına dikkat çeken Aksenov, “Yol belli. Çalışmalar sürüyor. Hiçbir şeyin bize engel olmamasını ve bunun mümkün olan en kısa sürede yapılmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.
Aksenov ayrıca Kırım Köprüsü’nün otomobillerin kullandığı kısmında kargo trafiğinin 16 Ekim'e kadar açılmasının planlandığını da sözlerine ekledi.