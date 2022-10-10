https://sputniknews.com.tr/20221010/kievde-patlama-sesi-duyuldu-1062137484.html
Kiev'de patlama sesi duyuldu
Kiev'de patlama sesi duyuldu
Ukrayna medyasına göre, Kiev'in merkezinde çok sayıda patlama meydana geldi. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T08:58+0300
2022-10-10T08:58+0300
2022-10-10T09:09+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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Ukrayna medyası, Kiev'in merkezinde birden çok patlama sesinin duyulduğunu, patlamaların yaşandığı bilgisinin Belediye Başkanı Vitali Klitschko tarafından da doğrulandığını bildirdi. UNIAN haber ajansı Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kiev'de dört patlama duyuldu. Kiev bölgesinde hava savunmanın devreye girdiğine dair bilgiler var. Patlamaların ardından şehrin çeşitli noktalarında duman görüldü" denildi.Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise sosyal medya paylaşımında, "Kiev'in merkezindeki Shevchenko bölgesinde çok sayıda patlama duyuldu" dedi.
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ukrayna, ukrayna krizi, kiev, patlama
ukrayna, ukrayna krizi, kiev, patlama
Kiev'de patlama sesi duyuldu
08:58 10.10.2022 (güncellendi: 09:09 10.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ukrayna medyasına göre, Kiev'in merkezinde çok sayıda patlama meydana geldi.
Ukrayna medyası, Kiev'in merkezinde birden çok patlama sesinin duyulduğunu, patlamaların yaşandığı bilgisinin Belediye Başkanı Vitali Klitschko tarafından da doğrulandığını bildirdi.
UNIAN haber ajansı Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kiev'de dört patlama duyuldu. Kiev bölgesinde hava savunmanın devreye girdiğine dair bilgiler var. Patlamaların ardından şehrin çeşitli noktalarında duman görüldü" denildi.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise sosyal medya paylaşımında, "Kiev'in merkezindeki Shevchenko bölgesinde çok sayıda patlama duyuldu" dedi.