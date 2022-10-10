https://sputniknews.com.tr/20221010/kievde-patlama-sesi-duyuldu-1062137484.html

Kiev'de patlama sesi duyuldu

Kiev'de patlama sesi duyuldu

Ukrayna medyasına göre, Kiev'in merkezinde çok sayıda patlama meydana geldi. 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T08:58+0300

2022-10-10T08:58+0300

2022-10-10T09:09+0300

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Ukrayna medyası, Kiev'in merkezinde birden çok patlama sesinin duyulduğunu, patlamaların yaşandığı bilgisinin Belediye Başkanı Vitali Klitschko tarafından da doğrulandığını bildirdi. UNIAN haber ajansı Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kiev'de dört patlama duyuldu. Kiev bölgesinde hava savunmanın devreye girdiğine dair bilgiler var. Patlamaların ardından şehrin çeşitli noktalarında duman görüldü" denildi.Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise sosyal medya paylaşımında, "Kiev'in merkezindeki Shevchenko bölgesinde çok sayıda patlama duyuldu" dedi.

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