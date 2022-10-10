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Kiev'de patlama sesi duyuldu
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221010/kievde-patlama-sesi-duyuldu-1062137484.html
Kiev'de patlama sesi duyuldu
Kiev'de patlama sesi duyuldu
Ukrayna medyasına göre, Kiev'in merkezinde çok sayıda patlama meydana geldi. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T08:58+0300
2022-10-10T09:09+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
kiev
patlama
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Ukrayna medyası, Kiev'in merkezinde birden çok patlama sesinin duyulduğunu, patlamaların yaşandığı bilgisinin Belediye Başkanı Vitali Klitschko tarafından da doğrulandığını bildirdi. UNIAN haber ajansı Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kiev'de dört patlama duyuldu. Kiev bölgesinde hava savunmanın devreye girdiğine dair bilgiler var. Patlamaların ardından şehrin çeşitli noktalarında duman görüldü" denildi.Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise sosyal medya paylaşımında, "Kiev'in merkezindeki Shevchenko bölgesinde çok sayıda patlama duyuldu" dedi.
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ukrayna, ukrayna krizi, kiev, patlama
ukrayna, ukrayna krizi, kiev, patlama

Kiev'de patlama sesi duyuldu

08:58 10.10.2022 (güncellendi: 09:09 10.10.2022)
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Ukrayna medyasına göre, Kiev'in merkezinde çok sayıda patlama meydana geldi.
Ukrayna medyası, Kiev'in merkezinde birden çok patlama sesinin duyulduğunu, patlamaların yaşandığı bilgisinin Belediye Başkanı Vitali Klitschko tarafından da doğrulandığını bildirdi.
UNIAN haber ajansı Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kiev'de dört patlama duyuldu. Kiev bölgesinde hava savunmanın devreye girdiğine dair bilgiler var. Patlamaların ardından şehrin çeşitli noktalarında duman görüldü" denildi.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise sosyal medya paylaşımında, "Kiev'in merkezindeki Shevchenko bölgesinde çok sayıda patlama duyuldu" dedi.
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