https://sputniknews.com.tr/20221010/kanada-elektrik-santrallerinde-yakilmak-uzere-ingiltereye-pelet-yolluyor-1062133777.html

Kanada, elektrik santrallerinde yakılmak üzere İngiltere’ye pelet yolluyor

Kanada, elektrik santrallerinde yakılmak üzere İngiltere’ye pelet yolluyor

Kanada, İngiltere’ye elektrik ihtiyacının karşılanması için santrallerde kullanılmak üzere orman ürünleri gönderiyor. Aktivistler, bilim insanları ve... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T00:10+0300

2022-10-10T00:10+0300

2022-10-10T00:10+0300

avrupa'da enerji krizi

ingiltere

elektrik

üretim

kanada

santral

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Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’te yayınlanan bir programa göre, British Columbia eyaletindeki ormanlardan kesilen ağaçlar ve orman ürünleri, pelet haline getirilerek İngiltere’ye ihraç ediliyor.Bakir ormanlardan kesilen ağaçlar, kütükler ve çalı çırpı türündeki ağaç ürünleri, pelet tesislerinde sıkıştırılarak topaklar haline getiriliyor.Bu şekilde hazırlanan peletler ise yakılarak enerji üretmesi için İngiltere'nin en büyük elektrik santrali Drax Power Station’a gönderiliyor.El değmemiş ormanlardan kesilen ağaçlar pelet üretimine gidiyorEyalet hükümetince ormanlardaki atık ürünlerin ekonomiye kazandırılması fikriyle başlatılan pelet uygulaması sonrası, Prince George bölgesindeki el değmemiş ormanlardan kesilen binlerce ağaç, otoyolların kenarında sıralanıyor.Programda verilen bilgide, "Bu kereste, ev, mobilya veya hatta kağıt yapımında kullanılmayacak. Bu kütükler öğütülecek ve küçük topaklar halinde sıkıştırılacak, Avrupa ve Asya'ya ihraç edilerek, elektrik üretmek üzere yakılacak. İngiltere'nin en büyük elektrik santrali Drax Power Station, British Columbia eyaletinin pelet üretiminin çoğunu kontrol ediyor ve Kanada'daki operasyonları genişletmek için iddialı planları var" denildi.Programda eyalet hükümetinin söz konusu uygulamayı, ‘ülkelerin iklim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak yenilenebilir bir enerji kaynağı ve ormancılık sektöründe istihdam yaratmanın bir yolu olarak’ gördüğü belirtildi.Programda görüşlerine yer verilen aktivistler, bilim insanları ve çevreciler, odun pelet üretiminin çok az istihdam yarattığını ve aslında iklim krizini daha da kötüleştirdiğini savunarak, ormanların yenilenmesinin on yıllar hatta yüzyıllar sürdüğüne dikkati çekti.Ağaçların kesildiği kasabanın belediye başkanı da şikayetçiProgramda açıklamalarına yer verilen, ağaç kesiminin gerçekleştiği Quesnel kasabası Belediye Başkanı Bob Simpson, İngiltere’deki yeşil yakıtlara sübvansiyon uygulamasının, bölgedeki ağaç kesimini artırdığını belirterek, bu durumun birkaç kişinin para kazanma makinesi haline geldiğini söyledi.Programda Drax şirketinin, İngiltere hükümetinden bugüne kadar 7 milyar Kanada dolarından fazla sübvansiyon aldığına işaret edildi.Bu arada programda, Drax şirketinin kısa süre önce Standard and Poor’s (S&P) kredi değerlendirme kuruluşunun yeşil enerji endeksinden çıkarıldığı bilgisine de yer verildi.Kanada’dan İngiltere’ye pelet ihracatı iki katına çıktıKanada İstatistik Kurumu verilerine göre, ülke 2012'de çoğunluğu İngiltere'ye olmak üzere 174 milyon Kanada doları değerinde odun pelet ihraç etti.Bu rakam, 2021'e gelindiğinde iki katından fazla artarak 378 milyon Kanada dolarına ve ağırlık olarak da 2,4 milyon tona ulaştı.Drax Power Station, elektrik üretmek için yaktığı peletleri ABD, Avrupa ve Güney Amerika da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ormanlardan karşılıyor.Şirket, pelet alımlarını 2030 yılına kadar küresel olarak beş milyon tondan sekiz milyon tona kadar çıkarmayı planlıyor.Pelet üretimi nasıl yapılıyor?Pelet, ormanlardaki kuru dallar, çırpılar ve kozalak gibi atık ağaç ürünlerinin tamamen toz haline getirilmesi ve bu malzemenin yüksek basınçlı makinalarda preslenmesi ile elde ediliyor.Ormanların temizlenmesi, gençleştirilmesi ve bu işlemlerin yapılması için istihdama da imkan sağlayan pelet üretiminde, ağaçlar kesilerek kullanılmıyor.Öte yandan Kanada’daki pelet endüstrisinin, Avrupa’da baş gösteren enerji krizi nedeniyle üretimini arttırması bekleniyor.British Columbia eyaletine bağlı Prince George merkezli Conservation North isimli çevreci grubun direktörü Michelle Connolly, programda yaptığı açıklamada, "British Columbia eyaletindeki ahşap pelet endüstrisi büyük bir şekilde genişlemeye hazırlanıyor. Bunu yapabilmelerinin tek yolu da, eyalet hükümetinin bu amaçla birincil ormanların kesilmesine izin vermeye devam etmesidir. Bunun durması gerekiyor" diye konuştu.

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ingiltere, elektrik, üretim, kanada, santral