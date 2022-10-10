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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221010/kadirovdan-zelenskiye-bir-zavalli-gibi-sikayet-etmeyi-birak-ve-batiya-kac-1062145062.html
Kadirov'dan Zelenskiy'e: Bir zavallı gibi şikayet etmeyi bırak ve Batı'ya kaç
Kadirov'dan Zelenskiy'e: Bir zavallı gibi şikayet etmeyi bırak ve Batı'ya kaç
Kiev ve bazı Ukrayna kentlerinde duyulan patlama seslerinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zeleskiy'in yaptığı açıklamaya yanıt veren Çeçenistan... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T12:41+0300
2022-10-10T12:41+0300
ukrayna krizi
rusya
ramzan kadirov
çeçenistan
ukrayna
vladimir zelenskiy
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Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Kiev ve bazı Ukrayna kentlerinde duyulan patlama seslerinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e çağrı yaptı.Zelenskiy'in Kiev ve diğer kentlere füzeler düşmesini şikayet ettiğine dikkat çeken Kadirov, Ukrayna'nın 8 yıldır sivilleri bombaladığını, Donetsk ve Lugansk'ın altyapısını imha ettiğini, nükleer santrale havan mermileri attığını ve köprüleri havaya uçurduğunu anımsatarak "Sen yapabilirsin de, başkaları yapamaz mı? (Füzeler) Senin başına doğru gelince, birden bunlar herkes için yasak mı oldu?" dedi."Seni uyarmıştık Zelenskiy, Rusya daha gerçek anlamda başlamadı bile, dolayısıyla bir zavallı gibi şikayet etmeyi bırak ve (füzeler) sana gelmeden kaç" diye devam eden Kadirov, Zelenskiy'e arkasına bakmadan Batı'ya kaçmasını tavsiye etti.
https://sputniknews.com.tr/20221007/zelenskiyden-natoya-rusyaya-saldir-cagrisi-3-dunya-savasi-cikar-turkiyeye-de-sicrar-1062080627.html
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rusya, ramzan kadirov, çeçenistan, ukrayna, vladimir zelenskiy
rusya, ramzan kadirov, çeçenistan, ukrayna, vladimir zelenskiy

Kadirov'dan Zelenskiy'e: Bir zavallı gibi şikayet etmeyi bırak ve Batı'ya kaç

12:41 10.10.2022
© Sputnik / Said TsarnaevRamzan Kadirov
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© Sputnik / Said Tsarnaev
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Kiev ve bazı Ukrayna kentlerinde duyulan patlama seslerinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zeleskiy'in yaptığı açıklamaya yanıt veren Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, "İşte şimdi, özel askeri harekatın yapılmasından yüzde yüz memnunum" dedi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Kiev ve bazı Ukrayna kentlerinde duyulan patlama seslerinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e çağrı yaptı.
Zelenskiy'in Kiev ve diğer kentlere füzeler düşmesini şikayet ettiğine dikkat çeken Kadirov, Ukrayna'nın 8 yıldır sivilleri bombaladığını, Donetsk ve Lugansk'ın altyapısını imha ettiğini, nükleer santrale havan mermileri attığını ve köprüleri havaya uçurduğunu anımsatarak "Sen yapabilirsin de, başkaları yapamaz mı? (Füzeler) Senin başına doğru gelince, birden bunlar herkes için yasak mı oldu?" dedi.
"Seni uyarmıştık Zelenskiy, Rusya daha gerçek anlamda başlamadı bile, dolayısıyla bir zavallı gibi şikayet etmeyi bırak ve (füzeler) sana gelmeden kaç" diye devam eden Kadirov, Zelenskiy'e arkasına bakmadan Batı'ya kaçmasını tavsiye etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
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