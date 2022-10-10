https://sputniknews.com.tr/20221010/kadirovdan-zelenskiye-bir-zavalli-gibi-sikayet-etmeyi-birak-ve-batiya-kac-1062145062.html

Kadirov'dan Zelenskiy'e: Bir zavallı gibi şikayet etmeyi bırak ve Batı'ya kaç

Kadirov'dan Zelenskiy'e: Bir zavallı gibi şikayet etmeyi bırak ve Batı'ya kaç

Kiev ve bazı Ukrayna kentlerinde duyulan patlama seslerinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zeleskiy'in yaptığı açıklamaya yanıt veren Çeçenistan... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T12:41+0300

2022-10-10T12:41+0300

2022-10-10T12:41+0300

ukrayna krizi

rusya

ramzan kadirov

çeçenistan

ukrayna

vladimir zelenskiy

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Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Kiev ve bazı Ukrayna kentlerinde duyulan patlama seslerinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e çağrı yaptı.Zelenskiy'in Kiev ve diğer kentlere füzeler düşmesini şikayet ettiğine dikkat çeken Kadirov, Ukrayna'nın 8 yıldır sivilleri bombaladığını, Donetsk ve Lugansk'ın altyapısını imha ettiğini, nükleer santrale havan mermileri attığını ve köprüleri havaya uçurduğunu anımsatarak "Sen yapabilirsin de, başkaları yapamaz mı? (Füzeler) Senin başına doğru gelince, birden bunlar herkes için yasak mı oldu?" dedi."Seni uyarmıştık Zelenskiy, Rusya daha gerçek anlamda başlamadı bile, dolayısıyla bir zavallı gibi şikayet etmeyi bırak ve (füzeler) sana gelmeden kaç" diye devam eden Kadirov, Zelenskiy'e arkasına bakmadan Batı'ya kaçmasını tavsiye etti.

https://sputniknews.com.tr/20221007/zelenskiyden-natoya-rusyaya-saldir-cagrisi-3-dunya-savasi-cikar-turkiyeye-de-sicrar-1062080627.html

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rusya, ramzan kadirov, çeçenistan, ukrayna, vladimir zelenskiy