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Kadıköy’deki binada yaşanan patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı
Kadıköy’deki binada yaşanan patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı
Kadıköy’de 3 katlı binanın 2. katında patlama meydana gelmiş, patlama sonrasında alevlere teslim olan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T08:14+0300
2022-10-10T08:16+0300
türkiye
istanbul
kadıköy
patlama
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Patlama, saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'inci katında patlama oldu. Patlama sonrasında bina alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven araçlarıyla müdahale ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı sokağa şerit çekerek önlem aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.Dumandan etkilenen 1 kişi acil servis ekipleri tarafında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın sonrasında olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan incelemenin ardından bina içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı. 3 katlı binanın patlamayla birlikte büyük hasar aldığı, duvarlarının yıkıldığı görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221009/kadikoyde-bir-binada-patlama-meydana-geldi-olay-yerine-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1062127866.html
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istanbul, kadıköy, patlama
istanbul, kadıköy, patlama

Kadıköy’deki binada yaşanan patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı

08:14 10.10.2022 (güncellendi: 08:16 10.10.2022)
© DHAKadıköy’de 3 katlı binanın 2. katında patlama meydana gelmiş, patlama sonrasında alevlere teslim olan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı.
Kadıköy’de 3 katlı binanın 2. katında patlama meydana gelmiş, patlama sonrasında alevlere teslim olan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© DHA
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Kadıköy’de 3 katlı binanın 2. katında patlama meydana gelmiş, patlama sonrasında alevlere teslim olan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı.
Patlama, saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'inci katında patlama oldu. Patlama sonrasında bina alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven araçlarıyla müdahale ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı sokağa şerit çekerek önlem aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Dumandan etkilenen 1 kişi acil servis ekipleri tarafında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın sonrasında olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan incelemenin ardından bina içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı. 3 katlı binanın patlamayla birlikte büyük hasar aldığı, duvarlarının yıkıldığı görüldü.
Kadıköy Fikirtepe'deki 3 katlı binada meydana gelen patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
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Kadıköy'de 3 katlı binada patlama: Biri çocuk 3 ölü, 1 yaralı
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