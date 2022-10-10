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https://sputniknews.com.tr/20221010/istanbuldaki-bir-fabrikada-kimyasal-zehirlenme-10-isci-hastaneye-kaldirildi-1062139855.html
İstanbul'daki bir fabrikada kimyasal zehirlenme: 10 işçi hastaneye kaldırıldı
İstanbul'daki bir fabrikada kimyasal zehirlenme: 10 işçi hastaneye kaldırıldı
Avcılar'da çamaşır suyu üretim tesisinde çalışan 10 işçi, kimyasal maddeden zehirlendi. İşçiler sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T11:06+0300
2022-10-10T11:06+0300
türkiye
avcılar
istanbul
fabrika
çamaşır suyu
zehirlenme
işçi
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Olay, dün saat 03.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde bulunan çamaşır suyu üretim tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada meydana gelen teknik arıza sonucu bazı işçiler, kimyasal maddeden etkilenerek fenalaştı. Bunun üzerine fabrikaya sağlık ekibi istendi. İhbarla birlikte kısa sürede fabrikaya gelen sağlık ekipleri, işçilere ilk müdahalede bulundu. Kimyasal maddeden etkilendiği belirlenen 10 işçi, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, tesiste geçici olarak üretime ara verildi.
türkiye
avcılar
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avcılar, istanbul, fabrika, çamaşır suyu, zehirlenme, işçi
avcılar, istanbul, fabrika, çamaşır suyu, zehirlenme, işçi

İstanbul'daki bir fabrikada kimyasal zehirlenme: 10 işçi hastaneye kaldırıldı

11:06 10.10.2022
© DHAAvcılar'da çamaşır suyu üretim tesisinde çalışan 10 işçi, kimyasal maddeden zehirlendi. İşçiler sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.
Avcılar'da çamaşır suyu üretim tesisinde çalışan 10 işçi, kimyasal maddeden zehirlendi. İşçiler sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© DHA
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Avcılar'da çamaşır suyu üretim tesisinde çalışan 10 işçi, kimyasal maddeden zehirlendi. İşçiler sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün saat 03.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde bulunan çamaşır suyu üretim tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada meydana gelen teknik arıza sonucu bazı işçiler, kimyasal maddeden etkilenerek fenalaştı. Bunun üzerine fabrikaya sağlık ekibi istendi.
İhbarla birlikte kısa sürede fabrikaya gelen sağlık ekipleri, işçilere ilk müdahalede bulundu. Kimyasal maddeden etkilendiği belirlenen 10 işçi, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, tesiste geçici olarak üretime ara verildi.
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