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https://sputniknews.com.tr/20221010/imamoglundan-kadikoy-patlamasina-dair-aciklama-saglam-kalan-tek-dairede-dogalgaz-aboneligi-var-1062139072.html
İmamoğlu'ndan Kadıköy patlamasına dair açıklama: Sağlam kalan tek dairede doğalgaz aboneliği var
İmamoğlu'ndan Kadıköy patlamasına dair açıklama: Sağlam kalan tek dairede doğalgaz aboneliği var
Kadıköy'de yaşanan patlama sonrası sabah saatlerinde olay yerine gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, patlamanın yaşandığı alanda yapılan incelemeleri takip etti... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T10:31+0300
2022-10-10T10:31+0300
türkiye
istanbul
kadıköy
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
patlama
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Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı binanın 2.katında patlama meydana geldi. Alevlerin kısa sürede sardığı yangın yan tarafından bulunan 2 binaya da sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alınırken, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafında yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Sabah saatlerinde olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı patlamanın yaşandığı alanda yürütülen çalışmaları takip ederek, konuya ilişkin son durumu açıkladı.Alanda incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şu an adli inceleme devam ediyor, yapılan ön incelemede tabii birtakım farklı görüşler ve tespitler var. Sonuçta biz buraya gelen yetkili birimlerin, adli birimlerin açıklamasını bekleyeceğiz. Şunu net ifade edebiliriz ki binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği var. Aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok. Patlamanın yaşandığı dairede de doğalgaz hattı yok. Abonelik de yok. Hayatını kaybedenler açısından üzgünüz. Neden patlamaya yaşandığı yapılacak incelemeler sonrasında netleşecek” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221010/kadikoydeki-binada-yasanan-patlamanin-siddeti-gun-aydinlaninca-ortaya-cikti-1062136855.html
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istanbul, kadıköy, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, patlama
istanbul, kadıköy, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, patlama

İmamoğlu'ndan Kadıköy patlamasına dair açıklama: Sağlam kalan tek dairede doğalgaz aboneliği var

10:31 10.10.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - ENES ŞAMİL GÖNENÇKadıköy'de yaşanan patlama sonrası sabah saatlerinde olay yerine gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, patlamanın yaşandığı alanda yapılan incelemeleri takip etti.
Kadıköy'de yaşanan patlama sonrası sabah saatlerinde olay yerine gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, patlamanın yaşandığı alanda yapılan incelemeleri takip etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - ENES ŞAMİL GÖNENÇ
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Kadıköy'de yaşanan patlama sonrası sabah saatlerinde olay yerine gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, patlamanın yaşandığı alanda yapılan incelemeleri takip etti. Konuya ilişkin konuşan İmamoğlu, "Binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği var. Aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok” dedi.
Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı binanın 2.katında patlama meydana geldi. Alevlerin kısa sürede sardığı yangın yan tarafından bulunan 2 binaya da sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alınırken, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafında yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sabah saatlerinde olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı patlamanın yaşandığı alanda yürütülen çalışmaları takip ederek, konuya ilişkin son durumu açıkladı.
Alanda incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şu an adli inceleme devam ediyor, yapılan ön incelemede tabii birtakım farklı görüşler ve tespitler var. Sonuçta biz buraya gelen yetkili birimlerin, adli birimlerin açıklamasını bekleyeceğiz. Şunu net ifade edebiliriz ki binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği var. Aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok. Patlamanın yaşandığı dairede de doğalgaz hattı yok. Abonelik de yok. Hayatını kaybedenler açısından üzgünüz. Neden patlamaya yaşandığı yapılacak incelemeler sonrasında netleşecek” dedi.
Kadıköy’de 3 katlı binanın 2. katında patlama meydana gelmiş, patlama sonrasında alevlere teslim olan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
TÜRKİYE
Kadıköy’deki binada yaşanan patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı
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