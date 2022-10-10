https://sputniknews.com.tr/20221010/ibbden-cenaze-nakil-aracinda-bulunan-144-kilo-uyusturucuya-iliskin-sorusturma-1062162135.html

İBB'den cenaze nakil aracında bulunan 144 kilo uyuşturucuya ilişkin soruşturma

İBB'den cenaze nakil aracında bulunan 144 kilo uyuşturucuya ilişkin soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait şehirlerarası cenaze nakil aracında, Adana'daki bir nakil görevi sırasında emniyet ekiplerince 144 kilo 550 gram... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T19:37+0300

2022-10-10T19:37+0300

2022-10-10T19:37+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

uyuşturucu

cenaze

araç

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cenaze nakil aracında uyuşturucu yakalanmasına ilişkin soruşturma başlattı.İBB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nca İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yazılan dilekçede, daire başkanlığına bağlı Mezarlıklar Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü uhdesinde yürütülen 'şehirler arası cenaze nakil hizmetleri'nde kullanılan aracın, 469566' numaralı taşıt görev emrine binaen, ihaleli araç hizmet alım işi kapsamında olduğu belirtildi.Bu kapsamda, 'P. Turizm AŞ' kadrosundaki araç şoförleri E.E. ile B.S'nin sırasıyla Nevşehir, Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır'a cenaze nakillerini gerçekleştirmek üzere görevli oldukları kaydedilen dilekçede, "(Bu esnada) Basın yayın organlarından edinilen bilgiye göre, Adana'nın Sarıçam mevkisinde 9 Ekim 2022 Pazar günü saat 23.15 sularında güvenlik güçleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalandıkları öğrenilmiştir. Bu cihetle bahse konu olayın tetkiki ve gerekiyorsa tahkiki için yazımız eklerinin, Teftiş Kurulu Başkanlığına havalesini olurlarınıza arz ederim" ifadeleri kullanıldı.İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın olur' kararıyla dilekçe işleme konulup olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda uygulama yapan polis ekipleri, cenaze nakil hizmetinde kullanılan bir panelvanı durdurmuştu.Ekipler, araçta narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle yaptıkları aramada 144 kilo 550 gram esrar bulmuştu. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), uyuşturucu, cenaze, araç