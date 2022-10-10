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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221010/hindistan-ukraynadaki-catismanin-tirmanmasindan-derin-endise-duyuyoruz-1062161064.html
Hindistan: Ukrayna’daki çatışmanın tırmanmasından derin endişe duyuyoruz
Hindistan: Ukrayna’daki çatışmanın tırmanmasından derin endişe duyuyoruz
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagcı, Ukrayna’daki altyapıya saldırıların düzenlenmesi ve sivillerin ölmesi dahil çatışmanın tırmanmasından... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T19:29+0300
2022-10-10T19:29+0300
ukrayna krizi
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Bagcı, “Savaş tırmandırmanın kimsenin çıkarına olmadığını bir kez daha dile getiriyoruz. Israrla savaşın derhal durdurulması ve acilen diplomasi ve diyalog yoluna geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz. Hindistan gerilimi azaltmaya yönelik tüm çabalara destek vermeye hazır” diye açıkladı.Sözcsü, “Hindistan, bu çatışmanın en başından itibaren sürekli olarak, dünya düzeninin BM Anlaşması ilkelerine, uluslararası hukuka ve tüm ülkelerin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygıya dayandığını savunmuştur” diye ekledi.
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hindistan, ukrayna, rusya
hindistan, ukrayna, rusya

Hindistan: Ukrayna’daki çatışmanın tırmanmasından derin endişe duyuyoruz

19:29 10.10.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinRusya - Ukrayna - operasyon
Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagcı, Ukrayna’daki altyapıya saldırıların düzenlenmesi ve sivillerin ölmesi dahil çatışmanın tırmanmasından derin endişe duyduklarını belirtti.
Bagcı, “Savaş tırmandırmanın kimsenin çıkarına olmadığını bir kez daha dile getiriyoruz. Israrla savaşın derhal durdurulması ve acilen diplomasi ve diyalog yoluna geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz. Hindistan gerilimi azaltmaya yönelik tüm çabalara destek vermeye hazır” diye açıkladı.
Sözcsü, “Hindistan, bu çatışmanın en başından itibaren sürekli olarak, dünya düzeninin BM Anlaşması ilkelerine, uluslararası hukuka ve tüm ülkelerin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygıya dayandığını savunmuştur” diye ekledi.
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