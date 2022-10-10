https://sputniknews.com.tr/20221010/hindistan-ukraynadaki-catismanin-tirmanmasindan-derin-endise-duyuyoruz-1062161064.html
Hindistan: Ukrayna’daki çatışmanın tırmanmasından derin endişe duyuyoruz
Hindistan: Ukrayna’daki çatışmanın tırmanmasından derin endişe duyuyoruz
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagcı, Ukrayna’daki altyapıya saldırıların düzenlenmesi ve sivillerin ölmesi dahil çatışmanın tırmanmasından... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T19:29+0300
2022-10-10T19:29+0300
2022-10-10T19:29+0300
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Bagcı, “Savaş tırmandırmanın kimsenin çıkarına olmadığını bir kez daha dile getiriyoruz. Israrla savaşın derhal durdurulması ve acilen diplomasi ve diyalog yoluna geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz. Hindistan gerilimi azaltmaya yönelik tüm çabalara destek vermeye hazır” diye açıkladı.Sözcsü, “Hindistan, bu çatışmanın en başından itibaren sürekli olarak, dünya düzeninin BM Anlaşması ilkelerine, uluslararası hukuka ve tüm ülkelerin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygıya dayandığını savunmuştur” diye ekledi.
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hindistan, ukrayna, rusya
hindistan, ukrayna, rusya
Hindistan: Ukrayna’daki çatışmanın tırmanmasından derin endişe duyuyoruz
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Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagcı, Ukrayna’daki altyapıya saldırıların düzenlenmesi ve sivillerin ölmesi dahil çatışmanın tırmanmasından derin endişe duyduklarını belirtti.
Bagcı, “Savaş tırmandırmanın kimsenin çıkarına olmadığını bir kez daha dile getiriyoruz. Israrla savaşın derhal durdurulması ve acilen diplomasi ve diyalog yoluna geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz. Hindistan gerilimi azaltmaya yönelik tüm çabalara destek vermeye hazır” diye açıkladı.
Sözcsü, “Hindistan, bu çatışmanın en başından itibaren sürekli olarak, dünya düzeninin BM Anlaşması ilkelerine, uluslararası hukuka ve tüm ülkelerin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygıya dayandığını savunmuştur” diye ekledi.