https://sputniknews.com.tr/20221010/hindistan-ukraynadaki-catismanin-tirmanmasindan-derin-endise-duyuyoruz-1062161064.html

Hindistan: Ukrayna’daki çatışmanın tırmanmasından derin endişe duyuyoruz

Hindistan: Ukrayna’daki çatışmanın tırmanmasından derin endişe duyuyoruz

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagcı, Ukrayna’daki altyapıya saldırıların düzenlenmesi ve sivillerin ölmesi dahil çatışmanın tırmanmasından... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T19:29+0300

2022-10-10T19:29+0300

2022-10-10T19:29+0300

ukrayna krizi

hindistan

ukrayna

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061847331_0:80:1873:1133_1920x0_80_0_0_b44b335ae24caf8c5f3ebd79959be72e.jpg

Bagcı, “Savaş tırmandırmanın kimsenin çıkarına olmadığını bir kez daha dile getiriyoruz. Israrla savaşın derhal durdurulması ve acilen diplomasi ve diyalog yoluna geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz. Hindistan gerilimi azaltmaya yönelik tüm çabalara destek vermeye hazır” diye açıkladı.Sözcsü, “Hindistan, bu çatışmanın en başından itibaren sürekli olarak, dünya düzeninin BM Anlaşması ilkelerine, uluslararası hukuka ve tüm ülkelerin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygıya dayandığını savunmuştur” diye ekledi.

hindistan

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hindistan, ukrayna, rusya