https://sputniknews.com.tr/20221010/hindistan-bati-bize-silah-saglamadi-rusya-ile-iliskilerimiz-cikarlarimiza-hizmet-ediyor-1062140167.html

Hindistan: Batı bize silah sağlamadı, Rusya ile ilişkilerimiz çıkarlarımıza hizmet ediyor

Hindistan: Batı bize silah sağlamadı, Rusya ile ilişkilerimiz çıkarlarımıza hizmet ediyor

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Batılı ülkelerin ülkesine silah tedarikinde bulunmayarak savunma alanında Pakistan ile ortaklık kurmasını... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T11:22+0300

2022-10-10T11:22+0300

2022-10-10T11:28+0300

savunma

rusya

hindistan

s-400

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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülkesinin Rusya ile imzaladığı S-400 alım sözleşmesine ilişkin Batılı ülkelerden gelen tepkilere ilişkin yorum yaptı.Pazartesi günü Canberra'da Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile ortak basın toplantısı düzenleyen Jaishankar, "Batı ülkeleri Hindistan'a silah sağlamadı ve aslında yanımızdaki askeri diktatörlüğü (Pakistan) daha tercih edilebilir bir ortak olarak gördü" ifadelerini kullandı.Yeni Delhi'nin savunma alanında Moskova ile bağlarını geliştirmesinin nedenleri arasında Rus S-400 hava savunma sistemlerinin piyasadaki diğer muadillerinden daha üstün olmasının da yer aldığını vurgulayan Jaishankar, "Uluslararası siyasette hepimiz elimizdekilerle ilgileniyoruz. Mevcut durumun yanı sıra gelecekteki menfaatlerimizi da yansıtan yargılarda bulunuruz" dedi.Bakan, Rusya ile ilişkilerin 'kesinlikle ülkesinin çıkarlarına hizmet ettiğini' dile getirdi.İsveçli düşünce kuruluşu Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından 2021'de yayınlanan 'Uluslararası Silah Transferleri' raporuna göre Moskova, tarihsel olarak Hindistan'ın birinci silah tedarikçisi oldu ve geçen yıla kadar bu konumunu korudu.Hindistan'ın yakın zaman önce Rusya ile imzaladığı S-400 sözleşmesi, Batı'nın tepkisine neden olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220117/hindistanda-ilk-s-400-sistemleri-nisanda-mevzilendirilecek-1052820696.html

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