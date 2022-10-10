https://sputniknews.com.tr/20221010/hava-sicakligi-42-derecenin-uzerine-ciktiginda-nefret-paylasimlari-yuzde-22-artiyor-1062143864.html

'Hava sıcaklığı 42 derecenin üzerine çıktığında nefret paylaşımları yüzde 22 artıyor'

'Hava sıcaklığı 42 derecenin üzerine çıktığında nefret paylaşımları yüzde 22 artıyor'

Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Ömer Akgül, küresel ısınmayla artan sıcaklıkların, insan davranışlarının daha kırıcı ve dökücü, söylemlerinin ise daha incitici... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T12:24+0300

2022-10-10T12:24+0300

2022-10-10T12:25+0300

yaşam

küresel ısınma

hava sıcaklığı

sıcak hava

nefret

nefret söylemi

nefret suçu

nefret ve ayrımcılık suçu

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10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla iklimin ve iklim değişikliğiyle artan sıcakların insan psikolojisi üzerindeki etkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Akgül, iklim değişikliğinin insan psikolojisini etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtti.Akgül, "Buzulların erimesi veya tekrar donması, dünyanın ortalama ısısını değiştiriyor. Bununla beraber mevsimsel geçişler, lokasyona bağlı olarak ısınmayı değiştiriyor. Günlük meteorolojik değişimler de insan psikolojisini etkiliyor. Sosyal bilimlerde çok önemli bir kural vardır. Hiçbir sonuç tek bir sebeple açıklanmaz. Özellikle insan psikolojisine dair konuşuyorsak bir sonucu etkileyen birden çok neden vardır ve biz bu nedenlerin bir tanesi olarak da sıcaklığı, iklim değişikliğini ve küresel ısınmayı gösterebiliriz." dedi.Küresel ısınmanın insan vücudunun hissettiği sıcaklığı artırması nedeniyle metabolizmanın daha hızlı çalışmaya başladığını anlatan Akgül, insan vücudundaki fiziksel değişimler ile ruh sağlığının birbiriyle bağlantılı olduğunu söyledi.Akgül, şunları dile getirdi:'Duygu yoğunluğu mevsimlere ve haftanın günlerine göre değişebiliyor'Sıcak iklimlerde yaşayanların fiziksel olarak daha hızlı olgunlaşan, genellikle daha tez canlı, daha sıcakkanlı, daha az kaygılı, daha kısa vadeli planlar yapan, belirsizliğe tahammülü yüksek insanlar olduğunu ifade eden Akgül, "Bir araştırmacı olan Geert Hofstede, sıcak iklimlerde bulunan doğu kültürlerinde misafirperverlik, anaçlık, kolektivizm yani toplumsalcılıkla birlikte tahammül düzeyinin arttığını, Batı kültürlerinde ise bireyselcilik artarken belirsizliğe karşı tahammülün daha düşük olduğunu tespit etmiştir." dedi.Coğrafyanın, mevsimin hatta haftanın günlerinin bireylerin duygusal durumunu etkilediği yorumunu yapan Akgül, şöyle devam etti:Küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin gözle görülür biçimde artmasının kişilerde gelecek kaygısı yarattığına işaret eden Akgül, insanların olası tehditler karşısında tepki olarak ya savaştığını ya da kaçtığını, iklim değişikliğinin de insanlığın geleceği için bir tehdit olması nedeniyle kaygı ve stresi artıran bir unsur olduğunu belirtti.Akgül, "İnsanoğlu, var olan tehdit karşısında tabii ki kaçmayı tercih ediyor ama bu bastırma da insanın psikolojik olarak bu tehdidi yöneltmesine ve yansıtmasına sebep oluyor. Ben bu gelecek kaygımı varoluşsal anlamda bastırdığım zaman çevremdeki insanlara davranışlarımı daha öfkeli, sinirli, stresli olarak yansıtabiliyorum." dedi.Twitter’da yapılan paylaşımlarla hava sıcaklıkları arasındaki ilişki üzerine yapılan bir araştırmada, hava sıcaklığı 42 derecenin üzerine çıktığında nefret söylemi içeren paylaşımlarda yüzde 22'ye varan artışlar kaydedildiğini aktaran Akgül, şu değerlendirmelerde bulundu:Twitter'da nefret söylemi içeren paylaşımların hava sıcaklığının en yüksek olduğu öğlen saatlerinde daha fazla saptandığını bildiren Akgül, "Bu tür içeriklerin sayısının günlük olarak kaydedilmesi sonucunda ve yerel sıcaklıklardaki değişiklikler istatistiki olarak değerlendirildiğinde, sıcak yerlerde yaşayanların serin yerlerdekilere göre daha agresif davranışlar ve daha çok nefret söylemi kullandığı görülmüş." diye konuştu.Nefret söyleminin aslında en çok kişinin kendisine zarar verdiğini söyleyen Akgül, sözlerini şöyle tamamladı:

https://sputniknews.com.tr/20220923/bakan-yanik-lgbti-karsiti-yuruyus-hakkinda-konustu-nefret-soylemi-kabul-edilemez-1061536092.html

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küresel ısınma, hava sıcaklığı, sıcak hava, nefret, nefret söylemi, nefret suçu, nefret ve ayrımcılık suçu