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https://sputniknews.com.tr/20221010/fitchten-ingiltere-derin-resesyona-giriyor-uyarisi-1062166720.html
Fitch'ten 'İngiltere derin resesyona giriyor' uyarısı
Fitch'ten 'İngiltere derin resesyona giriyor' uyarısı
Yayınladığı İngiltere raporunda Fitch Ratings, İngiltere ekonomisinin gelecek yıl yüzde 1 küçüleceğini öngördü. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T22:34+0300
2022-10-10T22:34+0300
ekonomi
ingiltere
fitch
fitch ratings
resesyon
uyarı
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranlarını beklenenden daha hızlı artırması ve finansal piyasalardaki istikrarsızlık nedeniyle İngiltere'nin daha derin bir resesyona girebileceği uyarısında bulundu.Fitch Ratings, İngiltere'nin ekonomik görünümüne ilişkin rapor yayımladı.Raporda, finansal piyasalardaki aşırı oynaklık ve hızla artacak faiz oranları nedeniyle İngiltere'nin 2023 yılı büyüme tahmini düşürüldü. Eylül ayında yayımlanan Küresel Ekonomik Görünümü'nde yüzde 0,2 öngörülen İngiltere GSYH'sindeki düşüş, son raporda yüzde 1 olarak güncellendi.Gevşek maliye politikası ve daha zayıf para biriminin enflasyon üzerindeki etkisini dengelemek için BoE'nin politika faizinde çok daha hızlı artışlar yapacağı belirtilen raporda, İngiltere'de politika faizinin Aralık 2022'ye kadar yüzde 2.25'ten yüzde 4.25'e yükselmesinin beklendiği, 2023'ün ikinci çeyreğine kadar da faizin yüzde 5'e çıkacağı tahmin edildi.Raporda, faizlerin hızlı yükselişi, enerji krizinin etkisi ve Euro Bölgesi'ndeki daralmayla birlikte İngiltere'nin 2022'nin 4. çeyreğinden itibaren resesyona gireceği öngörüldü.Öte yandan, Fitch, geçen hafta İngiltere'nin kredi notunu 'AA-' olarak teyit etmiş, kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220929/ingiliz-basbakan-truss-krize-yol-acan-mini-butce-duzenlemelerini-savundu-1061776140.html
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ingiltere, fitch, fitch ratings, resesyon, uyarı
ingiltere, fitch, fitch ratings, resesyon, uyarı

Fitch'ten 'İngiltere derin resesyona giriyor' uyarısı

22:34 10.10.2022
© AAFitch Ratings
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© AA
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Yayınladığı İngiltere raporunda Fitch Ratings, İngiltere ekonomisinin gelecek yıl yüzde 1 küçüleceğini öngördü.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranlarını beklenenden daha hızlı artırması ve finansal piyasalardaki istikrarsızlık nedeniyle İngiltere'nin daha derin bir resesyona girebileceği uyarısında bulundu.
Fitch Ratings, İngiltere'nin ekonomik görünümüne ilişkin rapor yayımladı.
Raporda, finansal piyasalardaki aşırı oynaklık ve hızla artacak faiz oranları nedeniyle İngiltere'nin 2023 yılı büyüme tahmini düşürüldü. Eylül ayında yayımlanan Küresel Ekonomik Görünümü'nde yüzde 0,2 öngörülen İngiltere GSYH'sindeki düşüş, son raporda yüzde 1 olarak güncellendi.
Gevşek maliye politikası ve daha zayıf para biriminin enflasyon üzerindeki etkisini dengelemek için BoE'nin politika faizinde çok daha hızlı artışlar yapacağı belirtilen raporda, İngiltere'de politika faizinin Aralık 2022'ye kadar yüzde 2.25'ten yüzde 4.25'e yükselmesinin beklendiği, 2023'ün ikinci çeyreğine kadar da faizin yüzde 5'e çıkacağı tahmin edildi.
Raporda, faizlerin hızlı yükselişi, enerji krizinin etkisi ve Euro Bölgesi'ndeki daralmayla birlikte İngiltere'nin 2022'nin 4. çeyreğinden itibaren resesyona gireceği öngörüldü.
Öte yandan, Fitch, geçen hafta İngiltere'nin kredi notunu 'AA-' olarak teyit etmiş, kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevirmişti.
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