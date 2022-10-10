https://sputniknews.com.tr/20221010/fatih-altayli-yabancilardan-olusan-mafya-gruplari-istanbulda-birbirleriyle-catisir-oldu-1062143749.html
Fatih Altaylı: Yabancılardan oluşan mafya grupları İstanbul’da birbirleriyle çatışır oldu
Fatih Altaylı: Yabancılardan oluşan mafya grupları İstanbul’da birbirleriyle çatışır oldu
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, “Yabancılardan oluşan mafya grupları İstanbul’un çeşitli bölgelerinde birbirleriyle çatışır oldular. Gün geçmiyor ki, bir... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T12:24+0300
2022-10-10T12:24+0300
2022-10-10T12:27+0300
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türkiye
fatih altaylı
yabancı
göçmen
istanbul
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugün kaleme aldığı yazısında İstanbul'da bir AVM’de yaşanan silahlı çatışmayı örnek göstererek yabancıların İstanbul'daki çatışmalarına değindi.“Sadece Esenyurt, Beylikdüzü, giderek Küçükçekmece hatta Bahçeşehir gibi çevre semtler değil, Fatih ilçesinin Aksaray, Çapa, Beyazıt, Laleli gibi bölgeleri de bunların çoğunlukta olduğu yerler haline gelmeye başladı. Organize suç hızla yükseliyor. Bizim yerli ve milli mafyalarımızı arar hale geliyoruz” diyen Altaylı devamında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221008/istanbulda-avmde-silahli-catisma-1062096929.html
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türkiye, fatih altaylı, yabancı, göçmen, istanbul
türkiye, fatih altaylı, yabancı, göçmen, istanbul
Fatih Altaylı: Yabancılardan oluşan mafya grupları İstanbul’da birbirleriyle çatışır oldu
12:24 10.10.2022 (güncellendi: 12:27 10.10.2022) Abone ol
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, “Yabancılardan oluşan mafya grupları İstanbul’un çeşitli bölgelerinde birbirleriyle çatışır oldular. Gün geçmiyor ki, bir yerlerde yabancı uyruklu birisi öldürülmesin. Bazı gettolar var ki, içine girmek polis için bile mümkün değil” dedi.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugün kaleme aldığı yazısında
İstanbul'da bir AVM’de yaşanan silahlı çatışmayı örnek göstererek yabancıların İstanbul'daki çatışmalarına değindi.
“Sadece Esenyurt, Beylikdüzü, giderek Küçükçekmece hatta Bahçeşehir gibi çevre semtler değil, Fatih ilçesinin Aksaray, Çapa, Beyazıt, Laleli gibi bölgeleri de bunların çoğunlukta olduğu yerler haline gelmeye başladı. Organize suç hızla yükseliyor. Bizim yerli ve milli mafyalarımızı arar hale geliyoruz” diyen Altaylı devamında şunları kaydetti:
“Çevre ülkelerin organize suç örgütlerinin cenneti haline geldik. Uyarıyoruz ama takan yok. Haftalardan beri bu duruma dikkat çekip ‘Korkuyoruz’ diye yazıyorum. Sorumlular ya da sorumsuzlar pişkin pişkin sırıtıyor. Gelenler yetmezmiş gibi Ukrayna’dan çıkarılan Neonazi örgütlerin mensupları Türkiye’ye dolduruluyor. Peki bunlar ne iş yapacak burada? Bu eli silahlı adamlar bankada memur, devlet dairesinde uzman mı olacaklar! Tabii ki, hayır. Bildikleri işi yapacaklar. Ve bakın bir kez daha öngörüyorum. Bugün İstanbul’da olanlar rantın olduğu her yere yayılacak. Yakında Antalya, hemen öncesinde Bodrum. Her yer bu yabancı suç örgütlerinin mücadele alanı olacak. Ve biz tüm bunların arasında yaşayacağız.”