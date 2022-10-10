Fatih Altaylı: Yabancılardan oluşan mafya grupları İstanbul’da birbirleriyle çatışır oldu

“Çevre ülkelerin organize suç örgütlerinin cenneti haline geldik. Uyarıyoruz ama takan yok. Haftalardan beri bu duruma dikkat çekip ‘Korkuyoruz’ diye yazıyorum. Sorumlular ya da sorumsuzlar pişkin pişkin sırıtıyor. Gelenler yetmezmiş gibi Ukrayna’dan çıkarılan Neonazi örgütlerin mensupları Türkiye’ye dolduruluyor. Peki bunlar ne iş yapacak burada? Bu eli silahlı adamlar bankada memur, devlet dairesinde uzman mı olacaklar! Tabii ki, hayır. Bildikleri işi yapacaklar. Ve bakın bir kez daha öngörüyorum. Bugün İstanbul’da olanlar rantın olduğu her yere yayılacak. Yakında Antalya, hemen öncesinde Bodrum. Her yer bu yabancı suç örgütlerinin mücadele alanı olacak. Ve biz tüm bunların arasında yaşayacağız.”