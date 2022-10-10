https://sputniknews.com.tr/20221010/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1062162797.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T20:26+0300
2022-10-10T20:26+0300
2022-10-10T20:56+0300
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060246836_0:200:2933:1849_1920x0_80_0_0_b8f8f03c48507377c8c0d76f4587aa34.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060246836_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_b70d37d7ed80d6ff1f40158fcb8bc3d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
20:26 10.10.2022 (güncellendi: 20:56 10.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
"Kamuda başörtüsü ile ilgili tarihi bir açıklama yaptık. CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu gündeme getirmesi ile birlikte partisinin içinden gelen eleştirilerle yasakçı bir zihniyetin hala pusuda beklediğini gördük. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl bir tutuma gireceğini hep birlikte göreceğiz.
Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlarken bu topraklar üzerinde yapılmamış hiçbir eser ve hizmet, milletimizin çözülmemiş hiçbir meselesini bırakmamakta kararlıyız.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı.
(Ağustos ayı işsizlik rakamı) İstihdam sayımız 31 milyonun üzerine çıktı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk.
Üniversite öğrencilerimize ailelerinin yanına gidip gelmeleri için yılda 2 kere ulaşım desteği vereceğiz.