Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

"Kamuda başörtüsü ile ilgili tarihi bir açıklama yaptık. CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu gündeme getirmesi ile birlikte partisinin içinden gelen eleştirilerle yasakçı bir zihniyetin hala pusuda beklediğini gördük. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl bir tutuma gireceğini hep birlikte göreceğiz.