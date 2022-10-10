Türkiye
CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası'na şu ana kadar 7 milyon 200 bin başvuru yapıldı
https://sputniknews.com.tr/20221010/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1062162797.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T20:26+0300
2022-10-10T20:56+0300
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060246836_0:200:2933:1849_1920x0_80_0_0_b8f8f03c48507377c8c0d76f4587aa34.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060246836_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_b70d37d7ed80d6ff1f40158fcb8bc3d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

20:26 10.10.2022 (güncellendi: 20:56 10.10.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
"Kamuda başörtüsü ile ilgili tarihi bir açıklama yaptık. CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu gündeme getirmesi ile birlikte partisinin içinden gelen eleştirilerle yasakçı bir zihniyetin hala pusuda beklediğini gördük. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl bir tutuma gireceğini hep birlikte göreceğiz.
Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlarken bu topraklar üzerinde yapılmamış hiçbir eser ve hizmet, milletimizin çözülmemiş hiçbir meselesini bırakmamakta kararlıyız.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı.
(Ağustos ayı işsizlik rakamı) İstihdam sayımız 31 milyonun üzerine çıktı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk.
Üniversite öğrencilerimize ailelerinin yanına gidip gelmeleri için yılda 2 kere ulaşım desteği vereceğiz.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала