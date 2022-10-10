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https://sputniknews.com.tr/20221010/corlu-tren-kazasinda-ilk-tutuklama-1062154131.html
Çorlu tren kazasında ilk tutuklama
Çorlu tren kazasında ilk tutuklama
Tekirdağ Çorlu'da 4 yıl önce 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası davasında TCDD yöneticisi sanık Mümin Karasu tutuklandı. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
tren
çorlu tren kazası
tren kazası
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Tekirdağ'daki tren kazası davası kapsamında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'nde Bakım Servis Müdürü olan Mümin Karasu'nun tutuklandığı açıklandı.Davanın 11. duruşmasında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Karasu, avukatıyla Çorlu Adliyesine geldi.Karasu, ifadesinin ardından Çorlu Cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20220909/25-kisinin-oldugu-tren-kazasi-sorusturmasi-genisletildi-9-gorevliye-daha-15-yil-hapis-istemi-1061012971.html
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tren, çorlu tren kazası, tren kazası
tren, çorlu tren kazası, tren kazası

Çorlu tren kazasında ilk tutuklama

15:59 10.10.2022
© AATekirdağ-Çorlu, tren kazası.
Tekirdağ-Çorlu, tren kazası. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© AA
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Tekirdağ Çorlu'da 4 yıl önce 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası davasında TCDD yöneticisi sanık Mümin Karasu tutuklandı.
Tekirdağ'daki tren kazası davası kapsamında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'nde Bakım Servis Müdürü olan Mümin Karasu'nun tutuklandığı açıklandı.
Davanın 11. duruşmasında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Karasu, avukatıyla Çorlu Adliyesine geldi.

Karasu, ifadesinin ardından Çorlu Cezaevine gönderildi.
Tekirdağ-Çorlu, tren kazası. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
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