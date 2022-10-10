https://sputniknews.com.tr/20221010/ceza-kesilince-taksinin-uzerine-cikip-eylem-yapti-1062148826.html

Ceza kesilince taksinin üzerine çıkıp eylem yaptı

Ceza kesilince taksinin üzerine çıkıp eylem yaptı

Antalya'da başka bir durağın müşterisini aldığı gerekçesiyle kendisine cezai işlem uygulanan Muharrem Ünal, aracının üzerine çıkarak eylem yaptı. 10.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

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ceza

trafik

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Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda iddiaya göre, kullandığı taksiyle başka bir durağa ait yolcuyu alan Muharrem Ünal'a, UKOME görevlileri ceza yazılacağını ve aracın trafikten men edileceğini söyledi.Ekiplerin kendisine haksız yere ceza yazacağını iddia eden Ünal, taksisiyle araçlara yasak olan ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı'na geldi.Burada aracının üzerine çıkıp oturan Ünal, ekmeğiyle oynandığını belirterek, "Benim arabamı trafikten men edemezsiniz. Ekmekle oynanmaz. Günah be günah" diye bağırdı.Bir süre aracın üzerinde kalan Ünal, polisler tarafından indirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20221009/tartistigi-yolculari-taksiden-indiren-sofore-2-bin-215-lira-ceza-verildi-arac-trafikten-men-edildi-1062121383.html

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