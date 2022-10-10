https://sputniknews.com.tr/20221010/canakkaleli-ciftci-iki-cuval-yem-alabilmek-icin-bir-koyun-satiyoruz-1062168167.html
Çanakkaleli çiftçi: İki çuval yem alabilmek için bir koyun satıyoruz
Çanakkaleli çiftçi: İki çuval yem alabilmek için bir koyun satıyoruz
Çanakkale’de tarım ve hayvancılıkla uğraşan Cavit Temek, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası muhabiri Arda Acaröz’e konuştu. Emek, ‘’Geçen sene 2... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T23:14+0300
2022-10-10T23:14+0300
2022-10-11T11:44+0300
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Çanakkaleli çiftçi: İki çuval yem alabilmek için bir koyun satıyoruz
Çanakkaleli çiftçi: İki çuval yem alabilmek için bir koyun satıyoruz
Çanakkaleli çiftçi şunları söyledi:‘’Geçen sene 2 bin 700 liraya koyun aldım şu an, bin lira. Kazanma şansımız yok. O zamanlar hem para kazanıyorduk hem de bizi tatmin ediyordu. Şu an yemin çuvalı 500 lira. İki çuval yem alıp bir koyun satıyoruz. Durumumuz bundan ibaret. Tarım da hayvancılık da bitti. Tarım ve Hayvancılık Bakanı, 'etin fiyatını yüzde 25 indirdim' dediği an, çiftçiyi tüccarın önüne atmış oldu.’’‘Gençlerin tek düşüncesi bir fabrikaya kapak atmak’‘’Gençlerin tek düşüncesi bir fabrikaya kapak atmak. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenmiyorlar. Herhangi bir yatırımları yok. Eskiden atalarımız hayvan gübresi kullanıyordu, belki az verim alıyorlardı ama verimin karşılığını alabiliyorlardı. Şu an gübrenin çuvalı 750 lira. Gübre kullandığım zaman benim kazanma şansım yok. Ben domatesi 7.5 liraya satıyorum siz İstanbul’da domatesi 15 liraya alıyorsunuz. Önce enflasyondan kurtulmamız lazım. Herkes emeğinin karşılığını alsın ki insan gibi yaşayalım.’’
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çanakkale, çiftçi, enflasyon, atilla güner, аудио
çanakkale, çiftçi, enflasyon, atilla güner, аудио
Çanakkaleli çiftçi: İki çuval yem alabilmek için bir koyun satıyoruz
23:14 10.10.2022 (güncellendi: 11:44 11.10.2022) Abone ol
Çanakkale’de tarım ve hayvancılıkla uğraşan Cavit Temek, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası muhabiri Arda Acaröz’e konuştu. Emek, ‘’Geçen sene 2 bin 700 liraya koyun alıyorduk, şu an 1000 lira. Kazanma şansımız yok. İki çuval yem almak için bir koyun satıyoruz’’ dedi.
Çanakkaleli çiftçi şunları söyledi:
‘’Geçen sene 2 bin 700 liraya koyun aldım şu an, bin lira. Kazanma şansımız yok. O zamanlar hem para kazanıyorduk hem de bizi tatmin ediyordu. Şu an yemin çuvalı 500 lira. İki çuval yem alıp bir koyun satıyoruz. Durumumuz bundan ibaret. Tarım da hayvancılık da bitti. Tarım ve Hayvancılık Bakanı, 'etin fiyatını yüzde 25 indirdim' dediği an, çiftçiyi tüccarın önüne atmış oldu.’’
‘Gençlerin tek düşüncesi bir fabrikaya kapak atmak’
‘’Gençlerin tek düşüncesi bir fabrikaya kapak atmak. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenmiyorlar. Herhangi bir yatırımları yok. Eskiden atalarımız hayvan gübresi kullanıyordu, belki az verim alıyorlardı ama verimin karşılığını alabiliyorlardı. Şu an gübrenin çuvalı 750 lira. Gübre kullandığım zaman benim kazanma şansım yok. Ben domatesi 7.5 liraya satıyorum siz İstanbul’da domatesi 15 liraya alıyorsunuz. Önce enflasyondan kurtulmamız lazım. Herkes emeğinin karşılığını alsın ki insan gibi yaşayalım.’’