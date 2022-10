https://sputniknews.com.tr/20221010/canakkaleli-ciftci-iki-cuval-yem-alabilmek-icin-bir-koyun-satiyoruz-1062168167.html

Çanakkaleli çiftçi: İki çuval yem alabilmek için bir koyun satıyoruz

Çanakkaleli çiftçi: İki çuval yem alabilmek için bir koyun satıyoruz

Çanakkale’de tarım ve hayvancılıkla uğraşan Cavit Temek, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası muhabiri Arda Acaröz’e konuştu. Emek, ‘’Geçen sene 2... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T23:14+0300

2022-10-10T23:14+0300

2022-10-11T11:44+0300

akşam postasi

çanakkale

çiftçi

enflasyon

atilla güner

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1062177925_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b826ce8683f1831df643cfbbfc32420c.jpg

Çanakkaleli çiftçi: İki çuval yem alabilmek için bir koyun satıyoruz Çanakkaleli çiftçi: İki çuval yem alabilmek için bir koyun satıyoruz

Çanakkaleli çiftçi şunları söyledi:‘’Geçen sene 2 bin 700 liraya koyun aldım şu an, bin lira. Kazanma şansımız yok. O zamanlar hem para kazanıyorduk hem de bizi tatmin ediyordu. Şu an yemin çuvalı 500 lira. İki çuval yem alıp bir koyun satıyoruz. Durumumuz bundan ibaret. Tarım da hayvancılık da bitti. Tarım ve Hayvancılık Bakanı, 'etin fiyatını yüzde 25 indirdim' dediği an, çiftçiyi tüccarın önüne atmış oldu.’’‘Gençlerin tek düşüncesi bir fabrikaya kapak atmak’‘’Gençlerin tek düşüncesi bir fabrikaya kapak atmak. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenmiyorlar. Herhangi bir yatırımları yok. Eskiden atalarımız hayvan gübresi kullanıyordu, belki az verim alıyorlardı ama verimin karşılığını alabiliyorlardı. Şu an gübrenin çuvalı 750 lira. Gübre kullandığım zaman benim kazanma şansım yok. Ben domatesi 7.5 liraya satıyorum siz İstanbul’da domatesi 15 liraya alıyorsunuz. Önce enflasyondan kurtulmamız lazım. Herkes emeğinin karşılığını alsın ki insan gibi yaşayalım.’’

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çanakkale, çiftçi, enflasyon, atilla güner, аудио