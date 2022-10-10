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Çanakkale Boğazı'nda konteyner gemisi makine arızası yaptı
Çanakkale Boğazı'nda konteyner gemisi makine arızası yaptı
Çanakkale Boğazı'ndan geçen 207 metre uzunluğundaki "MSC MALENA" isimli konteyner gemisi, Çanakkale önlerinde makine arızası yaptı. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T11:55+0300
2022-10-10T11:55+0300
türkiye
çanakkale valiliği
konteyner gemisi
arıza
gemi arızası
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Tekirdağ'dan İtalya'nın Gioia Tauro limanına giden Liberya bayraklı 207 metre uzunluğunda, 25 bin 294 grostonluk "MSC MALENA" isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanı durumu telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-14 ve Kurtarma-15 römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Makine arızası yapan gemi römorkörlerin refakati eşliğinde güvenli limana götürülecek.
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çanakkale valiliği, konteyner gemisi, arıza, gemi arızası
çanakkale valiliği, konteyner gemisi, arıza, gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda konteyner gemisi makine arızası yaptı

11:55 10.10.2022
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - MUSTAFA SUİÇMEZÇanakkale Boğazı'ndan geçen 207 metre uzunluğundaki "MSC MALENA" isimli konteyner gemisi, Çanakkale önlerinde makine arızası yaptı.
Çanakkale Boğazı'ndan geçen 207 metre uzunluğundaki MSC MALENA isimli konteyner gemisi, Çanakkale önlerinde makine arızası yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - MUSTAFA SUİÇMEZ
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Çanakkale Boğazı'ndan geçen 207 metre uzunluğundaki "MSC MALENA" isimli konteyner gemisi, Çanakkale önlerinde makine arızası yaptı.
Tekirdağ'dan İtalya'nın Gioia Tauro limanına giden Liberya bayraklı 207 metre uzunluğunda, 25 bin 294 grostonluk "MSC MALENA" isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanı durumu telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.
Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-14 ve Kurtarma-15 römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Makine arızası yapan gemi römorkörlerin refakati eşliğinde güvenli limana götürülecek.
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