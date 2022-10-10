https://sputniknews.com.tr/20221010/canakkale-bogazinda-konteyner-gemisi-makine-arizasi-yapti-1062142152.html

Çanakkale Boğazı'nda konteyner gemisi makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'nda konteyner gemisi makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 207 metre uzunluğundaki "MSC MALENA" isimli konteyner gemisi, Çanakkale önlerinde makine arızası yaptı. 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T11:55+0300

2022-10-10T11:55+0300

2022-10-10T11:55+0300

türkiye

çanakkale valiliği

konteyner gemisi

arıza

gemi arızası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1062141997_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_005483f81a7ac308b6db4f1730955f19.jpg

Tekirdağ'dan İtalya'nın Gioia Tauro limanına giden Liberya bayraklı 207 metre uzunluğunda, 25 bin 294 grostonluk "MSC MALENA" isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanı durumu telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-14 ve Kurtarma-15 römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Makine arızası yapan gemi römorkörlerin refakati eşliğinde güvenli limana götürülecek.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çanakkale valiliği, konteyner gemisi, arıza, gemi arızası