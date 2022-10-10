https://sputniknews.com.tr/20221010/caldigi-otomobille-kiz-arkadasina-sehir-turu-yaptirdi-1062146769.html

Çaldığı otomobille kız arkadaşına şehir turu yaptırdı

Çaldığı otomobille kız arkadaşına şehir turu yaptırdı

Bursa'da çalınan bir otomobil, polis ekiplerince bulundu. Zanlı ve 8 saat boyunca şehir turu yaptıklarını söyleyen kız arkadaşı gözaltına alındı. 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T13:07+0300

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türkiye

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otomobil

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde anahtar kopyalama yöntemi ile bir otomobili çalan Tolga U., 8 saatlik takibin ardından yakalandı.Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Gaziakdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Kültürpark'a konser için gelen Yasin Başpınar'ın otoparka bıraktığı otomobil çalındı.İhbar üzerine polis çalışma başlattı, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alıdı. Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden aracın Uludağ yolunda olduğunu tespit eden ekipler, bu bölgeye yoğunlaştı.Uludağ yolu, Çekirge ve Dobruca Mahallesi'nde arama yapan ekipler, 8 saat sonra aracın Çekirge Devlet Hastanesi otoparkında olduğunu belirledi.Otoparka baskın yapan polis, otomobili burada buldu. Otomobildeki Gamze T., ilk ifadesinde aracın çalıntı olduğunu bilmediğini, erkek arkadaşı ile şehir turu yaptığını söyledi.Gamze T.'nin ifadesinin ardından erkek arkadaşı Tolga U., hastanenin acil servisinde kaçmaya çalışırken yakalandı. Tolga U. ile Gamze T., gözaltına alındı.Aracın sahibi 900 bin TL değerindeki aracın 2 anahtarının da kendisinde olduğunu söyledi. Otomobilin anahtar kopyalama yöntemiyle çalındığını belirledi.Araçta arama yapan ekipler, çalınan bir otomobilin aküsü ile uyuşturucu içmek için kullanılan aparat ele geçirdi. Olay ilgili soruşturma sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220921/kuafore-giren-hirsiz-once-sildi-sonra-soydu-titiz-bir-hirsiz-temizlik-yapmamiza-gerek-kalmadi-1061465023.html

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