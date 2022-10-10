https://sputniknews.com.tr/20221010/borsa-gunu-yukselisle-tamamladi-1062160370.html
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.40 değer kazancıyla 3.582.03 puandan tamamladı. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T19:11+0300
2022-10-10T19:11+0300
2022-10-10T19:12+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061102307_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a2aacc413a5b69e526f23ff3d603acb1.jpg
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14.44 puan artarken, toplam işlem hacmi 56.9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 1.12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0.77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3.03 ile gıda, içecek, en çok kaybettiren yüzde 3.07 ile turizm oldu.Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, para politikalarına yönelik belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin dünya borsalarını baskıladığını belirterek, yurt içi piyasaların ise açıklanan işsizlik verileri sonrası pozitif ayrışmaya devam ettiğini söyledi.Yarın İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı ve Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını ifade etti.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 puanın destek, 3.620 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 54.5 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061102307_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_97917cc3577641c155e8280180984858.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
borsa, borsa istanbul
Borsa günü yükselişle tamamladı
19:11 10.10.2022 (güncellendi: 19:12 10.10.2022) Abone ol
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.40 değer kazancıyla 3.582.03 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14.44 puan artarken, toplam işlem hacmi 56.9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1.12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0.77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3.03 ile gıda, içecek, en çok kaybettiren yüzde 3.07 ile turizm oldu.
Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, para politikalarına yönelik belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin dünya borsalarını baskıladığını belirterek, yurt içi piyasaların ise açıklanan işsizlik verileri sonrası pozitif ayrışmaya devam ettiğini söyledi.
Yarın İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı ve Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını ifade etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 puanın destek, 3.620 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 54.5 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor.