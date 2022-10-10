https://sputniknews.com.tr/20221010/bidenden-ukraynaya-hava-savunma-sistemi-sozu-1062168897.html
Biden’den Ukrayna’ya hava savunma sistemi sözü
Biden’den Ukrayna’ya hava savunma sistemi sözü
ABD Başkanı Joe Biden’in, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde hava savunma sistemleri dahil Ukrayna’ya ihtiyaç duyduklarını... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T23:37+0300
2022-10-10T23:37+0300
2022-10-10T23:37+0300
ukrayna krizi
joe biden
ukrayna
rusya
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Biden, Ukrayna’ya modern hava savunma sistemleri dahil savunma için ihtiyaç duyduklarını sağlamaya devam etme sözünü verdi” ifadesine yer verildi.Biden’in, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği füze saldırılarını kınadığı aktarıldı.
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joe biden, ukrayna, rusya
joe biden, ukrayna, rusya
Biden’den Ukrayna’ya hava savunma sistemi sözü
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ABD Başkanı Joe Biden’in, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde hava savunma sistemleri dahil Ukrayna’ya ihtiyaç duyduklarını sağlamaya devam etme sözünü verdiğini belirtti.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Biden, Ukrayna’ya modern hava savunma sistemleri dahil savunma için ihtiyaç duyduklarını sağlamaya devam etme sözünü verdi” ifadesine yer verildi.
Biden’in, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği füze saldırılarını kınadığı aktarıldı.