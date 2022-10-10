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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221010/bidenden-ukraynaya-hava-savunma-sistemi-sozu-1062168897.html
Biden’den Ukrayna’ya hava savunma sistemi sözü
Biden’den Ukrayna’ya hava savunma sistemi sözü
ABD Başkanı Joe Biden’in, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde hava savunma sistemleri dahil Ukrayna’ya ihtiyaç duyduklarını... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T23:37+0300
2022-10-10T23:37+0300
ukrayna krizi
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Biden, Ukrayna’ya modern hava savunma sistemleri dahil savunma için ihtiyaç duyduklarını sağlamaya devam etme sözünü verdi” ifadesine yer verildi.Biden’in, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği füze saldırılarını kınadığı aktarıldı.
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joe biden, ukrayna, rusya
joe biden, ukrayna, rusya

Biden’den Ukrayna’ya hava savunma sistemi sözü

23:37 10.10.2022
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Joe Biden’in, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde hava savunma sistemleri dahil Ukrayna’ya ihtiyaç duyduklarını sağlamaya devam etme sözünü verdiğini belirtti.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Biden, Ukrayna’ya modern hava savunma sistemleri dahil savunma için ihtiyaç duyduklarını sağlamaya devam etme sözünü verdi” ifadesine yer verildi.
Biden’in, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği füze saldırılarını kınadığı aktarıldı.
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