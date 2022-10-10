https://sputniknews.com.tr/20221010/basaksehir-ilk-yenilgisini-sivasspor-ilk-galibiyetini-aldi--1062166400.html
Başakşehir ilk yenilgisini, Sivasspor ilk galibiyetini aldı
Başakşehir ilk yenilgisini, Sivasspor ilk galibiyetini aldı
Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini aldı... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T22:27+0300
2022-10-10T22:27+0300
2022-10-10T22:27+0300
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Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ligde 8 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı.Ligde geçen sezonun son haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon galibiyet hasretini Medipol Başakşehir karşısında sonlandırdı.Ligde iç sahada Gaziantep FK (1-1), Corendon Alanyaspor (1-1), VavaCars Fatih Karagümrük (0-0) ve İstanbulspor ile (1-1) berabere kalan, Atakaş Hatayspor'a (2-1) mağlup olan, dış sahada ise Adana Demirspor (0-3), Beşiktaş (1-3) ve MKE Ankaragücü'ne (2-1) yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir karşısında son verdi.Galibiyet hasretini 8 maç sonra sonlandıran çıkan kırmızı-beyazlı takım, söz konusu karşılaşmalarda fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde 13 gole engel olamadı.Demir Grup Sivasspor, ligin 10. haftasında evinde Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.Medipol Başakşehir bu sezon ligde ilk kez mağlup olurken, Yiğidolar'ın 3 puan özlemi 9. haftada sona erdi.
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başakşehir, medipol başakşehir, sivasspor, süper lig, spor toto süper lig
başakşehir, medipol başakşehir, sivasspor, süper lig, spor toto süper lig
Başakşehir ilk yenilgisini, Sivasspor ilk galibiyetini aldı
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Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini aldı. Başakşehir ise ilk mağlubiyetini yaşadı.
Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.
Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ligde 8 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı.
Ligde geçen sezonun son haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon galibiyet hasretini Medipol Başakşehir karşısında sonlandırdı.
Ligde iç sahada Gaziantep FK (1-1), Corendon Alanyaspor (1-1), VavaCars Fatih Karagümrük (0-0) ve İstanbulspor ile (1-1) berabere kalan, Atakaş Hatayspor'a (2-1) mağlup olan, dış sahada ise Adana Demirspor (0-3), Beşiktaş (1-3) ve MKE Ankaragücü'ne (2-1) yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir karşısında son verdi.
Galibiyet hasretini 8 maç sonra sonlandıran çıkan kırmızı-beyazlı takım, söz konusu karşılaşmalarda fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde 13 gole engel olamadı.
Demir Grup Sivasspor, ligin 10. haftasında evinde Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.
Medipol Başakşehir bu sezon ligde ilk kez mağlup olurken, Yiğidolar'ın 3 puan özlemi 9. haftada sona erdi.