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https://sputniknews.com.tr/20221010/bakanliktan-ibbnin-butce-tahmini-gecikti-iddiasina-aciklama-1062157332.html
Bakanlıktan 'İBB'nin bütçe tahmini gecikti' iddiasına açıklama
Bakanlıktan 'İBB'nin bütçe tahmini gecikti' iddiasına açıklama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB Başkanlığı'nın, 2 Eylül 2022'ye kadar bildirilmesi istenen; 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T16:46+0300
2022-10-10T16:49+0300
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekonomi
çevre ve şehircilik bakanlığı
bütçe
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İBB'nin 2023 bütçesini yasal süre içinde ilgili makama sunmadığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, 'Belediye Kanunu'nun konuyla ilgili 2 maddesine işaret edilerek, "Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61'inci maddesinin 1. fıkrasında, 'Belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin mali yıl ve izleyen 2 yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir' ve 62'nci maddesinin birinci fıkrasında, 'Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı, eylül ayının 1'inci gününden önce encümene sunulur ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir' hükmü bulunmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda kanuni bir zorunluluk olarak yerel yönetimlerle ilgili mali verilerin bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir" denildi.Bu doğrultuda, bakanlıkça 8 Ağustos 2022'de yerel yönetimlere yazı gönderildiği belirtilerek, "Yerel yönetimlerin 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tahminlerini 2 Eylül 2022 tarihine kadar 'Yerel Bilgi Sistemi'ne girmeleri istenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bütçe tahminlerine ilişkin verilerini, 8 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de 'Yerel Bilgi Sistemi'ne girmiştir. Gerekli inceleme ve kontroller yapıldıktan sonra söz konusu veriler bugün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderilmiştir" açıklaması yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221010/imamoglundan-kadikoy-patlamasina-dair-aciklama-saglam-kalan-tek-dairede-dogalgaz-aboneligi-var-1062139072.html
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), çevre ve şehircilik bakanlığı, bütçe
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), çevre ve şehircilik bakanlığı, bütçe

Bakanlıktan 'İBB'nin bütçe tahmini gecikti' iddiasına açıklama

16:46 10.10.2022 (güncellendi: 16:49 10.10.2022)
© AAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB Başkanlığı'nın, 2 Eylül 2022'ye kadar bildirilmesi istenen; 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tahminlerini 8 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de sisteme girdiğini duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İBB'nin 2023 bütçesini yasal süre içinde ilgili makama sunmadığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, 'Belediye Kanunu'nun konuyla ilgili 2 maddesine işaret edilerek, "Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61'inci maddesinin 1. fıkrasında, 'Belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin mali yıl ve izleyen 2 yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir' ve 62'nci maddesinin birinci fıkrasında, 'Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı, eylül ayının 1'inci gününden önce encümene sunulur ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir' hükmü bulunmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda kanuni bir zorunluluk olarak yerel yönetimlerle ilgili mali verilerin bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir" denildi.
Bu doğrultuda, bakanlıkça 8 Ağustos 2022'de yerel yönetimlere yazı gönderildiği belirtilerek, "Yerel yönetimlerin 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tahminlerini 2 Eylül 2022 tarihine kadar 'Yerel Bilgi Sistemi'ne girmeleri istenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bütçe tahminlerine ilişkin verilerini, 8 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de 'Yerel Bilgi Sistemi'ne girmiştir. Gerekli inceleme ve kontroller yapıldıktan sonra söz konusu veriler bugün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderilmiştir" açıklaması yapıldı.
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