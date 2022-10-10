https://sputniknews.com.tr/20221010/bakan-nebati-esnafimizin-dusuk-maliyetli-krediye-ulasmasi-uretimi-ve-ihracati-artiracak-1062169007.html

Bakan Nebati: Esnafımızın düşük maliyetli krediye ulaşması üretimi ve ihracatı artıracak

Bakan Nebati: Esnafımızın düşük maliyetli krediye ulaşması üretimi ve ihracatı artıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa yönelik açıklamalarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nebati "Girişimcilerimizin, esnafımızın düşük maliyetli krediye... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T23:48+0300

2022-10-10T23:48+0300

2022-10-11T00:03+0300

nureddin nebati

ekonomi

recep tayyip erdoğan

esnaf

kredi

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, girişimcilerin ve esnafın düşük maliyetli krediye ulaşmasının, üretimi ve ihracatı artıracağını, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getireceğini ve refah seviyesini yükselteceğini bildirdi.Nebati, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından esnafa yönelik açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin, esnaf kültürünün temelleri üzerinde yükselen, girişimci yapısını her zaman koruyacağını belirten Nebati, esnafa olan desteğin her daim sürdüğünü ve süreceğinin altını çizdi.Nebati, Türkiye'nin ekonomi politikasının temelini üretimin oluşturduğunu kaydederek, "Üreteni desteklemek temel hedefimizdir. Bu kapsamda, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız. Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar uygun taksitlerle ve yüzde 7,5 faiz oranı ile kullandırılacaktır. Kredilerin şahıs üst limitlerini de 500 bin liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak, İşyeri Edindirme ve Taşıt Kredi limitini de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.'Türkiye'nin büyüme potansiyeli, uluslararası finans kuruluşlarının dikkat çekiyor'Geçen yıl mart ayında başlatılan Kadın Girişimci kredisinden çok kısa sürede 140 bin kadın girişimcinin yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde kaynak kullandığına dikkat çeken Nebati, şunları kaydetti:Nebati, üretimi temel alan ekonomi politikası kapsamında, ilk günden bu yana finansman maliyetlerini düşürmek için çaba harcadıklarını belirterek, "Girişimcilerimizin, esnafımızın düşük maliyetli krediye ulaşmasının üretimi ve ihracatı artıracağını, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getireceğini ve refah seviyemizi yükselteceğini biliyoruz. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin 2023 yılına yönelik büyüme potansiyelinin, bazı uluslararası finans kuruluşlarının dikkat çekmeye başladığını kaydeden Nebati, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında esnafın ve girişimcilerin daha fazla üreteceğini, daha fazla istihdam oluşturacağını, refahın artacağını ve Türkiye'nin kazanacağını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20221010/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1062162797.html

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nureddin nebati, recep tayyip erdoğan, esnaf, kredi