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https://sputniknews.com.tr/20221010/bakan-nebati-esnafimizin-dusuk-maliyetli-krediye-ulasmasi-uretimi-ve-ihracati-artiracak-1062169007.html
Bakan Nebati: Esnafımızın düşük maliyetli krediye ulaşması üretimi ve ihracatı artıracak
Bakan Nebati: Esnafımızın düşük maliyetli krediye ulaşması üretimi ve ihracatı artıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa yönelik açıklamalarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nebati "Girişimcilerimizin, esnafımızın düşük maliyetli krediye... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T23:48+0300
2022-10-11T00:03+0300
nureddin nebati
ekonomi
recep tayyip erdoğan
esnaf
kredi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, girişimcilerin ve esnafın düşük maliyetli krediye ulaşmasının, üretimi ve ihracatı artıracağını, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getireceğini ve refah seviyesini yükselteceğini bildirdi.Nebati, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından esnafa yönelik açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin, esnaf kültürünün temelleri üzerinde yükselen, girişimci yapısını her zaman koruyacağını belirten Nebati, esnafa olan desteğin her daim sürdüğünü ve süreceğinin altını çizdi.Nebati, Türkiye'nin ekonomi politikasının temelini üretimin oluşturduğunu kaydederek, "Üreteni desteklemek temel hedefimizdir. Bu kapsamda, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız. Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar uygun taksitlerle ve yüzde 7,5 faiz oranı ile kullandırılacaktır. Kredilerin şahıs üst limitlerini de 500 bin liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak, İşyeri Edindirme ve Taşıt Kredi limitini de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.'Türkiye'nin büyüme potansiyeli, uluslararası finans kuruluşlarının dikkat çekiyor'Geçen yıl mart ayında başlatılan Kadın Girişimci kredisinden çok kısa sürede 140 bin kadın girişimcinin yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde kaynak kullandığına dikkat çeken Nebati, şunları kaydetti:Nebati, üretimi temel alan ekonomi politikası kapsamında, ilk günden bu yana finansman maliyetlerini düşürmek için çaba harcadıklarını belirterek, "Girişimcilerimizin, esnafımızın düşük maliyetli krediye ulaşmasının üretimi ve ihracatı artıracağını, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getireceğini ve refah seviyemizi yükselteceğini biliyoruz. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin 2023 yılına yönelik büyüme potansiyelinin, bazı uluslararası finans kuruluşlarının dikkat çekmeye başladığını kaydeden Nebati, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında esnafın ve girişimcilerin daha fazla üreteceğini, daha fazla istihdam oluşturacağını, refahın artacağını ve Türkiye'nin kazanacağını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20221010/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1062162797.html
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nureddin nebati, recep tayyip erdoğan, esnaf, kredi
nureddin nebati, recep tayyip erdoğan, esnaf, kredi

Bakan Nebati: Esnafımızın düşük maliyetli krediye ulaşması üretimi ve ihracatı artıracak

23:48 10.10.2022 (güncellendi: 00:03 11.10.2022)
© Twitter/Nureddin NebatiNureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© Twitter/Nureddin Nebati
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa yönelik açıklamalarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nebati "Girişimcilerimizin, esnafımızın düşük maliyetli krediye ulaşmasının üretimi ve ihracatı artıracağını, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getireceğini ve refah seviyemizi yükselteceğini biliyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, girişimcilerin ve esnafın düşük maliyetli krediye ulaşmasının, üretimi ve ihracatı artıracağını, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getireceğini ve refah seviyesini yükselteceğini bildirdi.
Nebati, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından esnafa yönelik açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin, esnaf kültürünün temelleri üzerinde yükselen, girişimci yapısını her zaman koruyacağını belirten Nebati, esnafa olan desteğin her daim sürdüğünü ve süreceğinin altını çizdi.
Nebati, Türkiye'nin ekonomi politikasının temelini üretimin oluşturduğunu kaydederek, "Üreteni desteklemek temel hedefimizdir. Bu kapsamda, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız. Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar uygun taksitlerle ve yüzde 7,5 faiz oranı ile kullandırılacaktır. Kredilerin şahıs üst limitlerini de 500 bin liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak, İşyeri Edindirme ve Taşıt Kredi limitini de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin büyüme potansiyeli, uluslararası finans kuruluşlarının dikkat çekiyor'

Geçen yıl mart ayında başlatılan Kadın Girişimci kredisinden çok kısa sürede 140 bin kadın girişimcinin yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde kaynak kullandığına dikkat çeken Nebati, şunları kaydetti:
"Bu çerçevede, ekonomiye dinamizm ve yenilik katacak genç girişimcilerimizi de unutmuyoruz. Genç girişimci esnafımıza sunduğumuz sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan tam 3 katına çıkararak 300 bin liraya yükseltiyor, 30 olan yaş sınırını ise 35 yaşa yükselterek daha fazla sayıda genç girişimcimizin bu krediden yararlanmasının önünü açıyoruz. Halkbank'ın doğrudan kullandırım yaptığı esnaf kredileriyle ilgili takip borcu bulunan esnafımıza, 6 aya kadar geri ödemesiz, toplam 36 aya kadar vadeyle ve yüzde 4 gibi düşük bir faizle ödeme imkanı sunarak, esnaflarımızın takip borcunu tasfiye etmesi için kolaylık sağlıyoruz."
Nebati, üretimi temel alan ekonomi politikası kapsamında, ilk günden bu yana finansman maliyetlerini düşürmek için çaba harcadıklarını belirterek, "Girişimcilerimizin, esnafımızın düşük maliyetli krediye ulaşmasının üretimi ve ihracatı artıracağını, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getireceğini ve refah seviyemizi yükselteceğini biliyoruz. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin 2023 yılına yönelik büyüme potansiyelinin, bazı uluslararası finans kuruluşlarının dikkat çekmeye başladığını kaydeden Nebati, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında esnafın ve girişimcilerin daha fazla üreteceğini, daha fazla istihdam oluşturacağını, refahın artacağını ve Türkiye'nin kazanacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
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