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https://sputniknews.com.tr/20221010/bakan-kirisci-tarimsal-destekleme-odemelerinin-ciftcilerin-hesaplarina-aktarildigini-bildirdi-1062159716.html
Bakan Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi
Bakan Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T18:32+0300
2022-10-10T18:32+0300
ekonomi
vahit kirişçi
tarım ve orman bakanlığı
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Kirişci, paylaşımında, "425 milyon 131 bin 69 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. TMO alım pirimi desteği 415 milyon 105 bin 3 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 10 milyon 26 bin 66 lira. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.
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vahit kirişçi, tarım ve orman bakanlığı
vahit kirişçi, tarım ve orman bakanlığı

Bakan Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi

18:32 10.10.2022
© AATarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© AA
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Kirişci, paylaşımında, "425 milyon 131 bin 69 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. TMO alım pirimi desteği 415 milyon 105 bin 3 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 10 milyon 26 bin 66 lira. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.
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