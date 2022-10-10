https://sputniknews.com.tr/20221010/bakan-kirisci-tarimsal-destekleme-odemelerinin-ciftcilerin-hesaplarina-aktarildigini-bildirdi-1062159716.html

Bakan Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi

Bakan Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T18:32+0300

2022-10-10T18:32+0300

2022-10-10T18:32+0300

ekonomi

vahit kirişçi

tarım ve orman bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058885190_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_97f74ade20d2ad5a5233d81d336e1fc6.jpg

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Kirişci, paylaşımında, "425 milyon 131 bin 69 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. TMO alım pirimi desteği 415 milyon 105 bin 3 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 10 milyon 26 bin 66 lira. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vahit kirişçi, tarım ve orman bakanlığı