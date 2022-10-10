https://sputniknews.com.tr/20221010/asansorde-kabinle-duvar-arasina-sikismaktan-son-anda-kurtuldu-1062137377.html

Asansörde kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu

Asansörde kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu

Rusya'da bir kişi, bineceği sırada asansörün bir anda hareket etmesi ile kendini geri çekerek kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu. 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T08:48+0300

2022-10-10T08:48+0300

2022-10-10T08:51+0300

yaşam

rusya

asansör

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Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yasny şehrinde bir kişi, bineceği sırada asansörün bir anda hareket etmesi ile ölümden döndü. Asansörün içerisindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, asansörden inen başka bir kişinin ardından asansöre binmek isteyen şahsın, son anda kendisini kata geri çekerek, kabinle duvar arasına sıkışmaktan kurtulduğu görüldü.Bina sakinleri, asansörün arızalı olduğunu ve yaklaşık 2 haftadır tamir edilmediğini ifade etti. Ölümden dönen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

rusya

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2022

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rusya, asansör