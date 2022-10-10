https://sputniknews.com.tr/20221010/asansorde-kabinle-duvar-arasina-sikismaktan-son-anda-kurtuldu-1062137377.html
Asansörde kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu
Asansörde kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu
Rusya'da bir kişi, bineceği sırada asansörün bir anda hareket etmesi ile kendini geri çekerek kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T08:48+0300
2022-10-10T08:48+0300
2022-10-10T08:51+0300
yaşam
rusya
asansör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1044482817_8:0:1018:568_1920x0_80_0_0_f9cc9963800514adbca0d4487b259153.jpg
Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yasny şehrinde bir kişi, bineceği sırada asansörün bir anda hareket etmesi ile ölümden döndü. Asansörün içerisindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, asansörden inen başka bir kişinin ardından asansöre binmek isteyen şahsın, son anda kendisini kata geri çekerek, kabinle duvar arasına sıkışmaktan kurtulduğu görüldü.Bina sakinleri, asansörün arızalı olduğunu ve yaklaşık 2 haftadır tamir edilmediğini ifade etti. Ölümden dönen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1044482817_134:0:891:568_1920x0_80_0_0_4873025f0a2dc973e655c0b4149093d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, asansör
Asansörde kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu
08:48 10.10.2022 (güncellendi: 08:51 10.10.2022) Abone ol
Rusya'da bir kişi, bineceği sırada asansörün bir anda hareket etmesi ile kendini geri çekerek kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu.
Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yasny şehrinde bir kişi, bineceği sırada asansörün bir anda hareket etmesi ile ölümden döndü.
Asansörün içerisindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, asansörden inen başka bir kişinin ardından asansöre binmek isteyen şahsın, son anda kendisini kata geri çekerek, kabinle duvar arasına sıkışmaktan kurtulduğu görüldü.
Bina sakinleri, asansörün arızalı olduğunu ve yaklaşık 2 haftadır tamir edilmediğini ifade etti. Ölümden dönen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.