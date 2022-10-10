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Asansörde kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu
Asansörde kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu
Rusya'da bir kişi, bineceği sırada asansörün bir anda hareket etmesi ile kendini geri çekerek kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T08:48+0300
2022-10-10T08:51+0300
yaşam
rusya
asansör
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Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yasny şehrinde bir kişi, bineceği sırada asansörün bir anda hareket etmesi ile ölümden döndü. Asansörün içerisindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, asansörden inen başka bir kişinin ardından asansöre binmek isteyen şahsın, son anda kendisini kata geri çekerek, kabinle duvar arasına sıkışmaktan kurtulduğu görüldü.Bina sakinleri, asansörün arızalı olduğunu ve yaklaşık 2 haftadır tamir edilmediğini ifade etti. Ölümden dönen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
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rusya, asansör
rusya, asansör

Asansörde kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu

08:48 10.10.2022 (güncellendi: 08:51 10.10.2022)
© AAAsansör boşluğuna düşen kurye hayatını kaybetti
Asansör boşluğuna düşen kurye hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© AA
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Rusya'da bir kişi, bineceği sırada asansörün bir anda hareket etmesi ile kendini geri çekerek kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu.
Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yasny şehrinde bir kişi, bineceği sırada asansörün bir anda hareket etmesi ile ölümden döndü.
Asansörün içerisindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, asansörden inen başka bir kişinin ardından asansöre binmek isteyen şahsın, son anda kendisini kata geri çekerek, kabinle duvar arasına sıkışmaktan kurtulduğu görüldü.
Bina sakinleri, asansörün arızalı olduğunu ve yaklaşık 2 haftadır tamir edilmediğini ifade etti. Ölümden dönen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
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