https://sputniknews.com.tr/20221010/andrea-pirlo-planladigimiz-gibi-gogus-goguse-carpistik-ama-sonunu-getiremedik-1062134662.html
Andrea Pirlo: Planladığımız gibi göğüs göğüse çarpıştık ama sonunu getiremedik
Andrea Pirlo: Planladığımız gibi göğüs göğüse çarpıştık ama sonunu getiremedik
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-4 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, verdikleri mücadelenin... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T00:48+0300
2022-10-10T00:48+0300
2022-10-10T00:48+0300
spor
andrea pirlo
fatih karagümrük spor
fenerbahçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1061918376_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3591e7b6be60f07f250c0f0f4af56ca5.jpg
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Pirlo, çok iyi bir maç oynadıklarını belirtti.Büyük bir seyirci topluluğu önünde oynadıklarını hatırlatan Andrea Pirlo, "İstediklerimizi sahaya yansıttık ama son gol her şeyi bozdu. Planladığımız gibi göğüs göğüse çarpıştık ama sonunu getiremedik. Yürekli ve korkmadan oynadık. Ben 4 gol atıp kaybeden takım hayatımda hatırlamıyorum ama futbolda böyle şeyler olabiliyor" ifadelerini kullandı.Dikkatsizlik nedeniyle 2 penaltı golü yediklerini aktaran İtalyan teknik adam, "Bu maç, yeniden başlamamız için bize ilham verebilir. Bu isteği her maça yaymak bize sonucu getirecektir. Her maçta kararlar alıyoruz. Bugün Borini'yi savunma arkasına koşabileceği için tercih ettim. Rakibe göre bunları şekillendiriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20221009/fenerbahce-teknik-direktoru-jesus-bugun-galip-geldik-ama-kazanmak-icin-5-gol-atmamiz-gerekti-1062132489.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1061918376_97:0:745:486_1920x0_80_0_0_f4da4979788ca9bf66446b15105de6f8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
andrea pirlo, fatih karagümrük spor, fenerbahçe
andrea pirlo, fatih karagümrük spor, fenerbahçe
Andrea Pirlo: Planladığımız gibi göğüs göğüse çarpıştık ama sonunu getiremedik
Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-4 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, verdikleri mücadelenin sonunu getiremediklerini söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Pirlo, çok iyi bir maç oynadıklarını belirtti.
Büyük bir seyirci topluluğu önünde oynadıklarını hatırlatan Andrea Pirlo, "İstediklerimizi sahaya yansıttık ama son gol her şeyi bozdu. Planladığımız gibi göğüs göğüse çarpıştık ama sonunu getiremedik. Yürekli ve korkmadan oynadık. Ben 4 gol atıp kaybeden takım hayatımda hatırlamıyorum ama futbolda böyle şeyler olabiliyor" ifadelerini kullandı.
Dikkatsizlik nedeniyle 2 penaltı golü yediklerini aktaran İtalyan teknik adam, "Bu maç, yeniden başlamamız için bize ilham verebilir. Bu isteği her maça yaymak bize sonucu getirecektir. Her maçta kararlar alıyoruz. Bugün Borini'yi savunma arkasına koşabileceği için tercih ettim. Rakibe göre bunları şekillendiriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.