https://sputniknews.com.tr/20221010/andrea-pirlo-planladigimiz-gibi-gogus-goguse-carpistik-ama-sonunu-getiremedik-1062134662.html

Andrea Pirlo: Planladığımız gibi göğüs göğüse çarpıştık ama sonunu getiremedik

Andrea Pirlo: Planladığımız gibi göğüs göğüse çarpıştık ama sonunu getiremedik

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-4 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, verdikleri mücadelenin... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T00:48+0300

2022-10-10T00:48+0300

2022-10-10T00:48+0300

spor

andrea pirlo

fatih karagümrük spor

fenerbahçe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1061918376_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3591e7b6be60f07f250c0f0f4af56ca5.jpg

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Pirlo, çok iyi bir maç oynadıklarını belirtti.Büyük bir seyirci topluluğu önünde oynadıklarını hatırlatan Andrea Pirlo, "İstediklerimizi sahaya yansıttık ama son gol her şeyi bozdu. Planladığımız gibi göğüs göğüse çarpıştık ama sonunu getiremedik. Yürekli ve korkmadan oynadık. Ben 4 gol atıp kaybeden takım hayatımda hatırlamıyorum ama futbolda böyle şeyler olabiliyor" ifadelerini kullandı.Dikkatsizlik nedeniyle 2 penaltı golü yediklerini aktaran İtalyan teknik adam, "Bu maç, yeniden başlamamız için bize ilham verebilir. Bu isteği her maça yaymak bize sonucu getirecektir. Her maçta kararlar alıyoruz. Bugün Borini'yi savunma arkasına koşabileceği için tercih ettim. Rakibe göre bunları şekillendiriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20221009/fenerbahce-teknik-direktoru-jesus-bugun-galip-geldik-ama-kazanmak-icin-5-gol-atmamiz-gerekti-1062132489.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

andrea pirlo, fatih karagümrük spor, fenerbahçe