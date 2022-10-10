https://sputniknews.com.tr/20221010/almanyada-ev-ve-is-yerlerinin-dogalgaz-faturalarini-aralik-ayinda-devlet-odeyecek-1062151524.html
Almanya'da hükümete aralık ayında ev ve iş yerlerinin doğalgaz faturalarını ödeme önerisi
Almanya'da hükümete aralık ayında ev ve iş yerlerinin doğalgaz faturalarını ödeme önerisi
Almanya'da yeni atanan uzman heyeti tarafından hükümete, doğalgaza aşamalı olarak tavan fiyat getirilmesi planı kapsamında bu yılın aralık ayında tüm haneler... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T15:10+0300
2022-10-10T15:10+0300
2022-10-10T15:14+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
doğalgaz
fatura
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Rusya'ya yönelik yaptırımlar sonrasında Avrupa'da başlayan enerji krizine karşı tedbirler artarken Almanya hükümetine, bir defaya mahsus olarak aralık ayında tüm haneler ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin doğalgaz faturalarını ödemesi teklif edildi.Hükümet tarafından atanan uzman heyetinin önerdiği, doğalgaza aşamalı olarak tavan fiyat getirilmesi planı doğrultusunda, aralık ayında yapılacak ödemeye ek olarak gelecek baharda da fatura maliyetlerini sınırlamak için tasarlanmış, fakat buna rağmen insanları tasarrufa yönlendirecek daha farklı bir sübvansiyon planı uygulanacak.Guardian'da yer alan habere göre Berlin, 2023'ün mart ayından 2024'ün nisan ayının sonuna kadar hanelerin önceki yıl tükettiği gazın yüzde 80'i için kilovat saat başına 0.12 euro ödeme yapacak. Bununla birlikte işletmelere de 1 Ocak 2023'ten yine 2024 nisan ayına kadar geçen yılki kullanmın yüzde 70'i için kilovat saat bşaına 0.07 euro ödenecek.Uzman heyetinin eş başkanı Dr. Veronika Grimm, sübvansiyonların şirketlerin ve hanehalkları için 'yeni bir normal' sağlayacağını söyledi.Grimm, "Gelecekte fiyatın 7 sente düşmesi söz konusu olmayacak. Rusya'dan uzun bir süre doğalgaz almayacağız" ifadelerini kullandı.Heyet üyesi ve Alman Sanayiciler Federasyonu Başkanı Siegfried Russwurm ise, kesin maliyetleri tahmin etmek zor olsa da önerilen iki aşamalı planın yaklaşık 90 milyar euro'ya mal olabileceği değerlendirmesini yaptı.Enerji kriziAlman hükümeti, Avrupa'yı saran enerji krizi sürecinde arzı güvence altına almak için Finlandiya'nın kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu enerji şirketi Uniper'i 19 Eylül’de kamulaştırmıştı.Öte yandan, Almanya enerji piyasası düzenleyici kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA), ani sıcaklık değişimiyle hanelerin ve şirketlerin geçen hafta çok fazla gaz kullandığını belirterek, bu sonbaharda doğalgaz tüketiminin sürdürülebilir kalamayacak kadar yüksek olduğu uyarısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220902/almanya-basbakani-scholz-rusyadan-dogalgaz-ithalatini-durdurmayacagiz-1060712156.html
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almanya, doğalgaz, fatura
almanya, doğalgaz, fatura
Almanya'da hükümete aralık ayında ev ve iş yerlerinin doğalgaz faturalarını ödeme önerisi
15:10 10.10.2022 (güncellendi: 15:14 10.10.2022) Abone ol
Almanya'da yeni atanan uzman heyeti tarafından hükümete, doğalgaza aşamalı olarak tavan fiyat getirilmesi planı kapsamında bu yılın aralık ayında tüm haneler ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin doğalgaz faturalarını ödemesi önerildi.
Rusya'ya yönelik yaptırımlar sonrasında Avrupa'da başlayan enerji krizine karşı tedbirler artarken Almanya hükümetine, bir defaya mahsus olarak aralık ayında tüm haneler ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin doğalgaz faturalarını ödemesi teklif edildi.
Hükümet tarafından atanan uzman heyetinin önerdiği, doğalgaza aşamalı olarak tavan fiyat getirilmesi planı doğrultusunda, aralık ayında yapılacak ödemeye ek olarak gelecek baharda da fatura maliyetlerini sınırlamak için tasarlanmış, fakat buna rağmen insanları tasarrufa yönlendirecek daha farklı bir sübvansiyon planı uygulanacak.
Guardian'da yer alan habere göre Berlin, 2023'ün mart ayından 2024'ün nisan ayının sonuna kadar hanelerin önceki yıl tükettiği gazın yüzde 80'i için kilovat saat başına 0.12 euro ödeme yapacak. Bununla birlikte işletmelere de 1 Ocak 2023'ten yine 2024 nisan ayına kadar geçen yılki kullanmın yüzde 70'i için kilovat saat bşaına 0.07 euro ödenecek.
Uzman heyetinin eş başkanı Dr. Veronika Grimm, sübvansiyonların şirketlerin ve hanehalkları için 'yeni bir normal' sağlayacağını söyledi.
Grimm, "Gelecekte fiyatın 7 sente düşmesi söz konusu olmayacak. Rusya'dan uzun bir süre doğalgaz almayacağız" ifadelerini kullandı.
Heyet üyesi ve Alman Sanayiciler Federasyonu Başkanı Siegfried Russwurm ise, kesin maliyetleri tahmin etmek zor olsa da önerilen iki aşamalı planın yaklaşık 90 milyar euro'ya mal olabileceği değerlendirmesini yaptı.
Enerji krizi
Alman hükümeti, Avrupa'yı saran enerji krizi sürecinde arzı güvence altına almak için Finlandiya'nın kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu enerji şirketi Uniper'i 19 Eylül’de kamulaştırmıştı.
Öte yandan, Almanya enerji piyasası düzenleyici kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA), ani sıcaklık değişimiyle hanelerin ve şirketlerin geçen hafta çok fazla gaz kullandığını belirterek, bu sonbaharda doğalgaz tüketiminin sürdürülebilir kalamayacak kadar yüksek olduğu uyarısında bulunmuştu.