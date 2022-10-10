Türkiye
SON DAKİKA | Medvedev: Ukrayna şu anki haliyle Rusya için sürekli ve açık bir tehdit oluşturacak
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221010/almanyada-ev-ve-is-yerlerinin-dogalgaz-faturalarini-aralik-ayinda-devlet-odeyecek-1062151524.html
Almanya'da hükümete aralık ayında ev ve iş yerlerinin doğalgaz faturalarını ödeme önerisi
Almanya'da hükümete aralık ayında ev ve iş yerlerinin doğalgaz faturalarını ödeme önerisi
Almanya'da yeni atanan uzman heyeti tarafından hükümete, doğalgaza aşamalı olarak tavan fiyat getirilmesi planı kapsamında bu yılın aralık ayında tüm haneler... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T15:10+0300
2022-10-10T15:14+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
doğalgaz
fatura
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1062064985_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_31131081b3aa52d46b7c5e4a93df460c.jpg
Rusya'ya yönelik yaptırımlar sonrasında Avrupa'da başlayan enerji krizine karşı tedbirler artarken Almanya hükümetine, bir defaya mahsus olarak aralık ayında tüm haneler ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin doğalgaz faturalarını ödemesi teklif edildi.Hükümet tarafından atanan uzman heyetinin önerdiği, doğalgaza aşamalı olarak tavan fiyat getirilmesi planı doğrultusunda, aralık ayında yapılacak ödemeye ek olarak gelecek baharda da fatura maliyetlerini sınırlamak için tasarlanmış, fakat buna rağmen insanları tasarrufa yönlendirecek daha farklı bir sübvansiyon planı uygulanacak.Guardian'da yer alan habere göre Berlin, 2023'ün mart ayından 2024'ün nisan ayının sonuna kadar hanelerin önceki yıl tükettiği gazın yüzde 80'i için kilovat saat başına 0.12 euro ödeme yapacak. Bununla birlikte işletmelere de 1 Ocak 2023'ten yine 2024 nisan ayına kadar geçen yılki kullanmın yüzde 70'i için kilovat saat bşaına 0.07 euro ödenecek.Uzman heyetinin eş başkanı Dr. Veronika Grimm, sübvansiyonların şirketlerin ve hanehalkları için 'yeni bir normal' sağlayacağını söyledi.Grimm, "Gelecekte fiyatın 7 sente düşmesi söz konusu olmayacak. Rusya'dan uzun bir süre doğalgaz almayacağız" ifadelerini kullandı.Heyet üyesi ve Alman Sanayiciler Federasyonu Başkanı Siegfried Russwurm ise, kesin maliyetleri tahmin etmek zor olsa da önerilen iki aşamalı planın yaklaşık 90 milyar euro'ya mal olabileceği değerlendirmesini yaptı.Enerji kriziAlman hükümeti, Avrupa'yı saran enerji krizi sürecinde arzı güvence altına almak için Finlandiya'nın kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu enerji şirketi Uniper'i 19 Eylül’de kamulaştırmıştı.Öte yandan, Almanya enerji piyasası düzenleyici kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA), ani sıcaklık değişimiyle hanelerin ve şirketlerin geçen hafta çok fazla gaz kullandığını belirterek, bu sonbaharda doğalgaz tüketiminin sürdürülebilir kalamayacak kadar yüksek olduğu uyarısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220902/almanya-basbakani-scholz-rusyadan-dogalgaz-ithalatini-durdurmayacagiz-1060712156.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1062064985_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_f5730ac3cd375ca56ceda218a8bfba87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, doğalgaz, fatura
almanya, doğalgaz, fatura

Almanya'da hükümete aralık ayında ev ve iş yerlerinin doğalgaz faturalarını ödeme önerisi

15:10 10.10.2022 (güncellendi: 15:14 10.10.2022)
© AFP 2022Doğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
Almanya'da yeni atanan uzman heyeti tarafından hükümete, doğalgaza aşamalı olarak tavan fiyat getirilmesi planı kapsamında bu yılın aralık ayında tüm haneler ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin doğalgaz faturalarını ödemesi önerildi.
Rusya'ya yönelik yaptırımlar sonrasında Avrupa'da başlayan enerji krizine karşı tedbirler artarken Almanya hükümetine, bir defaya mahsus olarak aralık ayında tüm haneler ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin doğalgaz faturalarını ödemesi teklif edildi.
Hükümet tarafından atanan uzman heyetinin önerdiği, doğalgaza aşamalı olarak tavan fiyat getirilmesi planı doğrultusunda, aralık ayında yapılacak ödemeye ek olarak gelecek baharda da fatura maliyetlerini sınırlamak için tasarlanmış, fakat buna rağmen insanları tasarrufa yönlendirecek daha farklı bir sübvansiyon planı uygulanacak.
Guardian'da yer alan habere göre Berlin, 2023'ün mart ayından 2024'ün nisan ayının sonuna kadar hanelerin önceki yıl tükettiği gazın yüzde 80'i için kilovat saat başına 0.12 euro ödeme yapacak. Bununla birlikte işletmelere de 1 Ocak 2023'ten yine 2024 nisan ayına kadar geçen yılki kullanmın yüzde 70'i için kilovat saat bşaına 0.07 euro ödenecek.
Uzman heyetinin eş başkanı Dr. Veronika Grimm, sübvansiyonların şirketlerin ve hanehalkları için 'yeni bir normal' sağlayacağını söyledi.
Grimm, "Gelecekte fiyatın 7 sente düşmesi söz konusu olmayacak. Rusya'dan uzun bir süre doğalgaz almayacağız" ifadelerini kullandı.
Heyet üyesi ve Alman Sanayiciler Federasyonu Başkanı Siegfried Russwurm ise, kesin maliyetleri tahmin etmek zor olsa da önerilen iki aşamalı planın yaklaşık 90 milyar euro'ya mal olabileceği değerlendirmesini yaptı.

Enerji krizi

Alman hükümeti, Avrupa'yı saran enerji krizi sürecinde arzı güvence altına almak için Finlandiya'nın kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu enerji şirketi Uniper'i 19 Eylül’de kamulaştırmıştı.
Öte yandan, Almanya enerji piyasası düzenleyici kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA), ani sıcaklık değişimiyle hanelerin ve şirketlerin geçen hafta çok fazla gaz kullandığını belirterek, bu sonbaharda doğalgaz tüketiminin sürdürülebilir kalamayacak kadar yüksek olduğu uyarısında bulunmuştu.
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
Avrupa'da enerji krizi
Almanya Başbakanı Scholz: Rusya'dan doğalgaz ithalatını durdurmayacağız
2 Eylül, 09:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала