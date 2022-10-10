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2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananı belli oldu
2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananı belli oldu
2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Nobel Ekonomi Ödülü'nün bu yılki kazananları, 'bankalar ve finansal krizler üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle' Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig oldu.
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nobel ekonomi ödülü
nobel ekonomi ödülü

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananı belli oldu

12:58 10.10.2022 (güncellendi: 13:28 10.10.2022)
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRANDNobel
Nobel - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRAND
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2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.
Nobel Ekonomi Ödülü'nün bu yılki kazananları, 'bankalar ve finansal krizler üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle' Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig oldu.
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