https://sputniknews.com.tr/20221010/2022-nobel-ekonomi-odulunun-kazanani-belli-oldu-1062145569.html
2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananı belli oldu
2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananı belli oldu
2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T12:58+0300
2022-10-10T12:58+0300
2022-10-10T13:28+0300
ekonomi
nobel ekonomi ödülü
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Nobel Ekonomi Ödülü'nün bu yılki kazananları, 'bankalar ve finansal krizler üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle' Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig oldu.
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nobel ekonomi ödülü
2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananı belli oldu
12:58 10.10.2022 (güncellendi: 13:28 10.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.
Nobel Ekonomi Ödülü'nün bu yılki kazananları, 'bankalar ve finansal krizler üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle' Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig oldu.