https://sputniknews.com.tr/20221010/2022-nobel-ekonomi-odulunun-kazanani-belli-oldu-1062145569.html

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananı belli oldu

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananı belli oldu

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı. 10.10.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

nobel ekonomi ödülü

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Nobel Ekonomi Ödülü'nün bu yılki kazananları, 'bankalar ve finansal krizler üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle' Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig oldu.

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2022

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nobel ekonomi ödülü