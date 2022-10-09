https://sputniknews.com.tr/20221009/yunanistanda-51-buyuklugunde-deprem-1062114427.html

Yunanistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Patras kenti yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T02:32+0300

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dünya

yunanistan

deprem

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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin merkez üssünün Patras kentinin 69 kilometre doğusunda, gece saat 01.02'de yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin derinliğinin 10 kilometre ve büyüklüğünün 5.7 olarak kaydedildiğini açıkladı.Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.

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yunanistan, deprem