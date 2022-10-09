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Yunanistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Patras kenti yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
yunanistan
deprem
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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin merkez üssünün Patras kentinin 69 kilometre doğusunda, gece saat 01.02'de yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin derinliğinin 10 kilometre ve büyüklüğünün 5.7 olarak kaydedildiğini açıkladı.Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.
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yunanistan, deprem
yunanistan, deprem

Yunanistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem

02:32 09.10.2022 (güncellendi: 02:37 09.10.2022)
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© AA
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Yunanistan'ın Patras kenti yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin merkez üssünün Patras kentinin 69 kilometre doğusunda, gece saat 01.02'de yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin derinliğinin 10 kilometre ve büyüklüğünün 5.7 olarak kaydedildiğini açıkladı.
Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.
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